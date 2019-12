Saldapress: Rocketeer – Il carico maledetto arriva in Italia

Il fumetto Rocketeer – Il carico maledetto sbarca in Italia pubblicato dall’editore Saldapress. Sceneggiato da Mark Waid (The Flash, Daredevil, Justice League) e illustrato da Chris Samnee, artista celebre per aver disegnato Thor: The Mighty Avenger, con il quale nel 2011 ha vinto un Eisner Award, Rocketeer – Il carico maledetto è il secondo volume della raccolta completa delle avventure dell’iconico personaggio. Ecco la copertina:

Una misteriosa nave, partita da un’isola remota e esotica, attracca al porto di Los Angeles. Il carico che trasporta è dei più letali. Sin dalle prime pagine di questo volume Rocketeer si ritrova coinvolto in una corsa al cardiopalma per salvare sé stesso e tutti gli abitanti di Los Angeles da una minaccia primordiale.

La storia del personaggio

Rocketeer venne creato nel 1982 dal vincitore del Kirby Award Dave Stevens. Debuttò nell’aprile dello stesso anno all’interno dell’albo a fumetti Starslayer #2 pubblicato da Pacific Comics.

Le avventure di Cliff Secord e del suo Rocketeer sono conosciute in tutto il mondo. Il personaggio, caratterizzato da una forte componente anni ’50, è una vera e propria icona statunitense. Non mancano certo gli adattamenti cinematografici e televisivi. Nel 1991 uscì nelle sale cinematografiche statunitensi la pellicola Le avventure di Rocketeer, diretta dal regista di Jurassic Park III e di Jumanji, Joe Johnston. Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, qualche mese fa Disney ha tratto la serie animata dal titolo The Rocketeer.

La collezione dedicata a Rocketeer proseguirà a febbraio 2020 con il volume intitolato “Orrore a Hollywood” scritto da Roger Langridge e illustrato da J. Bone. A maggio 2020 uscirà “Rocketeer va alla guerra”, sceneggiato dal duo composto da Marc Guggenheim e da Dave Bullock, e con i disegni di J. Bone. “Rocketeer – Le nuove avventure”, invece, debutterà ad agosto.

Rocketeer – Il Carico Maledetto è già disponibile in tutte le librerie e fumetterie italiane, ma anche online e sul sito dell’editore. È pubblicato in una splendida edizione cartonata da 136 pagine. Il prezzo di copertina è di 24,90 euro.