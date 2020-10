La storia dei Rockin’ 1000 arriva al cinema

Si intitola We Are The Thousand – L’incredibile storia di Rockin’ 1000 il documentario che Wonder Pictures porterà in sala fra pochi giorni. Un racconto, diretto da Anita Rivaroli, della creazione del tributo più grande mai realizzato. Ben mille musicisti si sono trovati a Cesena per un evento unico, tutto dedicato ai Foo Fighters, diventato rapidamente virale. E ora quella storia è pronta a raggiungere le sale cinematografiche.

Rockin’ 1000, il trailer del documentario è online

Tutto parte nel 2015 quando nasce la prima iniziativa legata a questo progetto. Un ritrovo di mille musicisti al Parco Ippodromo di Cesena, pronti a suonare all’unisono Learn To Fly dei Foo Fighters per attirare l’attenzione del gruppo con un video virale. I fan riuscirono a raggiungere il proprio obiettivo, con il filmato rapidamente arrivato ovunque sul web. La band di Dave Grohl organizzò quindi in risposta un epico concerto proprio a Cesena.

We Are The Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000 racconta proprio la storia di quell’evento, a partire dalla testimonianza dei partecipanti. Un progetto unico, che ha visto appassionati di tutta Italia riunirsi con l’amore per la musica come unico collante. Tramite immagini live e racconti di chi c’era Anita Rivaroli, una delle organizzatrici di quell’evento, porta lo spettatore al centro della scena.

A cinque anni di distanza Rockin’ 1000 è diventata una realtà nota a livello internazionale con riconoscimenti e inviti da tutto il mondo. A partire dal 2016 il progetto ha dato il via a veri e propri tour per gli stadi, con concerti davvero speciali che coinvolgono centinaia di musicisti. Tra le città già toccate dal progetto ci sono Cesena, Firenze, Francoforte e Parigi.

Voi cosa ne pensate? Avete seguito questo progetto all’epoca? Siete curiosi di riscoprire la sua storia tramite questo documentario?

We Are The Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000 arriverà in sala dal 25 al 28 ottobre, dopo il debutto il 22 ottobre alla Festa del cinema di Roma.