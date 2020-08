Rogue One: Adria Arjona si unisce a Diego Luna nella serie Disney+

Solo poche ore dopo aver sentito le parole di Diego Luna riguardo la ripresa della produzione della prossima serie prequel di Star Wars: Rogue One, Deadline Hollywood ha riportato in esclusiva che Adria Arjona si unirà all’attore nella serie. I rappresentanti della Disney si sono però rifiutati di commentare la notizia.

Intanto Luna ha parlato della sicurezza sul set. Queste le parole dell’attore: “Le riprese stanno iniziando in tutto il mondo, così lentamente torniamo indietro, ma non c’è fretta. Per me, ciò che questa pandemia ha portato alla mia attenzione è che ci sono delle priorità”. Per poi aggiungere: “Dobbiamo essere cauti e dobbiamo essere saggi su quando e come tornare indietro. E il come è la cosa più importante, perché se torniamo a essere chi eravamo, abbiamo sprecato la nostra opportunità”.

Lo show si concentra sulle avventure di Andor

Il co-sceneggiatore del film originale Tony Gilroy scriverà e dirigerà il pilot e, forse, anche gli episodi aggiuntivi. La serie senza titolo dell’universo di Star Wars Rogue One si concentrerà sulle avventure di Andor durante i primi giorni della ribellione e la crescente minaccia dell’Impero sono ambientati cinque anni prima degli eventi del film acclamato dalla critica del 2016. Nel cast Alan Tudyk nei panni del droide K-2SO, Stellan Skarsgard (Chernobyl), Kyle Soller (Brexit). Secondo indiscrezioni anche Genevieve O’Reilly (che riprende Mon Mothma, il politico che si è opposto all’Impero e ha contribuito a fondare il Rebel Alliance) e Denise Gough (Angels in America).

All’inizio di quest’anno, l’attrice Brie Larson ha affermato attraverso il suo nuovo canale YouTube di aver sostenuto un provino per un film di Star Wars. Ora, in una recente partecipazione allo show Animal Talking di Gary Whitta, ha precisato di quale show si tratta: proprio Rogue One. Si può presumere che stesse cercando di ottenere la parte di Jyn Erso, ruolo poi dato a Felicity Jones. Non si può comunque totalmente escludere che Larson si unirà alla galassia lontana, molto lontana in futuro. “Oh sì! Hai scritto Rogue One, vero?” Brie Larson ha chiesto a Whitta quando ha parlato di segretezza intorno ai franchise Disney. “Ho fatto un provino per quello ma alla fine non ho ottenuto il ruolo”.