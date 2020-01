Il primo spin-off live-action nel franchise di Star Wars, Rogue One: A Star Wars Story ha mostrato vari cameo a sorpresa. In primo luogo, c’è stato il ruolo importante che Darth Vader ha finito per interpretare durante il film tra le apparizioni digitali della Principessa Leia e del Grand Moff Tarkin per citarne alcuni. Lo scrittore di Rogue One, Gary Whitta, ha spiegato la possibilità di poter vedere un altro personaggio.

Attraverso Twitter ha spiegato infatti che l’ammiraglio Ackbar che avrebbe dovuto guidare l’assalto aereo su Scarif mentre Rogue One Squadron si occupava degli affari sul campo. Al suo posto invece fu introdotto un altro personaggio originale della stessa razza di Ackbar. Per quanto riguarda quest’ultimo, Abrams lo stava usando in The Last Jedi mentre Rogue One era in fase di sviluppo.

Originally Ackbar led the orbital attack over Scarif but JJ had got to him first so he was replaced with Raddus. https://t.co/xJN6EBVF4T — Gary Whitta (@garywhitta) January 21, 2020

Ackbar è apparso per la prima volta nel 1983

Ricordiamo che L’ammiraglio Gial Ackbar è un personaggio immaginario appartenente all’universo fantascientifico di Guerre stellari. Ackbar è apparso per la prima volta nel film del 1983 Il ritorno dello Jedi. In seguito divenne un personaggio importante nei romanzi, fumetti e altri media dell’universo espanso della saga. Membro della specie anfibia Mon Calamari, Ackbar era il comandante militare più importante dell’Alleanza Ribelle che ha guidato le principali operazioni di combattimento contro il malvagio Impero Galattico. La sua battuta “È una trappola!”, che dice in una scena de Il ritorno dello Jedi, è diventata un famoso meme di Internet.

Il nome di Ackbar, Gial, è stato rivelato per la prima volta nel 2012 nel libro di consultazione Star Wars: The Essential Guide to Warfare. Ackbar riappare anche nel film Star Wars: Il risveglio della Forza, primo della trilogia sequel. All’incirca trent’anni dopo la battaglia di Endor, Ackbar rimase affiliato alla Resistenza come generale nella lotta contro il sinistro Primo Ordine, guidato dal Leader Supremo Snoke.