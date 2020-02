Rogue One: la serie prequel è in discussione da prima del film

Molti fan di Star Wars sono rimasti sorpresi positivamente dall’annuncio di una serie prequel di Rogue One. Nello show, in arrivo sul nuovo servizio di streaming Disney+, ci saranno gli attori Diego Luna e Alan Tudyk che riprendono i loro ruoli rispettivamente di Cassian Andor e K-2SO. Sembra che la trama dello show sia in lavorazione da prima ancora che Rogue One: A Star Wars Story uscisse nei cinema. Uno dei protagonisti, Diego Luna, di recente ha discusso in The IMDb Show della nuova stagione di Narcos: il Messico.

Durante la chiacchierata Diego Luna ha parlato anche di Star Wars: “L’abbiamo detto più volte come uno scherzo, poi non era più uno scherzo. Penso che quando stavamo per pubblicare il film, l’idea è venuta fuori. Ma ho pensato che non sarebbe mai successo. Mi sono davvero preparato per l’ultimo ​​viaggio ma poi le cose sono cambiate”. Luna ha spiegato che suo figlio era molto eccitato di vederlo nel franchise di Star Wars fino a quando ha realizzato quale sarebbe stato il destino del suo personaggio. Ora però avrà la possibilità di vedere le avventure di Cassian Andor nella galassia di Star Wars.

Diego Luna parla di Rogue One

Luna ha precedentemente spiegato a Entertainment Tonight che il prequel di Rogue One esplorerà diverse aree della galassia di Star Wars con cui i fan potrebbero non avere familiarità. Nonostante le persone sappiano dove finisce la storia. Queste le sue parole: “È un approccio diverso a causa della differenza di come accadono le cose”. Per poi spiegare nel dettaglio: “Non è solo quello che succede. Non è il modo tipico di avvicinarsi a una storia. Si tratta di come accadono le cose, che in realtà è la stessa cosa accaduta in Rogue One”. Con una differenza: “Conosci il finale, ma non sai come sia successo”.

Il prequel di Rogue One inizierà le riprese entro la fine dell’anno, anche se non c’è una data annunciata per quando sarà presentato in anteprima su Disney +. Si dice che la serie debutterà sul servizio di streaming nel 2021.