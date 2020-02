Roland Emmerich spera ancora in un Independence Day 3

Independence Day potrebbe tornare con un terzo capitolo. Il regista Roland Emmerich non esclude che Disney possa infatti essere interessata al suo progetto. Come riportato da Empire circa quattro anni fa, il regista, sceneggiatore e produttore era già predisposto: “Il prossimo sarà un viaggio intergalattico. Sarà ambientato circa uno o due anni dopo, non 20 anni in avanti”, aveva ammesso. Per poi aggiungere “Vorrei mantenere lo stesso gruppo di persone, in particolare i giovani personaggi e sia Jeff Goldblum che Brent Spiner ne prenderebbero parte. Sarà divertente tenere insieme quel gruppo. Immagino che entrino in un tunnel spaziotemporale con una di queste navi che hanno ricostruito”.

Il grande rammarico di Roland Emmerich è quello di aver lavorato al secondo capitolo della saga senza Will Smith. Queste le dichiarazioni rilasciate a Yahoo Entertainment: “Volevo solo fare un film come il primo ma poi, nel bel mezzo della produzione, Will ha rinunciato perché voleva fare Suicide Squad”. E ancora: “Avrei dovuto smettere di girare il film, perché avevamo una sceneggiatura molto migliore”. Una situazione caotica: “Dopo ho dovuto, molto velocemente, mettere insieme un’altra sceneggiatura e avrei dovuto semplicemente dire ‘no’”.

Emmerich non esclude l’arrivo di Independence Day 3

Il regista Roland Emmerich ha spiegato a Cinema Blend di credere ancora in un terzo capitolo: “Ne avevo parlato naturalmente con Fox e, poi, quando sono stati acquistati, in un certo senso ho pensato ‘Beh, probabilmente è finita.’ Ma non lo so… vedremo!” Tutto è ancora aperto: “Potrebbe succedere, come no. Oggi, Hollywood è un posto strano… ho la sensazione che Disney potrebbe essere interessata a farlo. Ho un’idea per Independence Day 3”.

Ricordiamo che Independence Day è un film di fantascienza del 1996, diretto da Roland Emmerich. Il film narra di un’immaginaria e quasi riuscita invasione aliena della Terra. Il tutto von la distruzione di parecchi monumenti simbolo degli Stati Uniti d’America, come l’Empire State Building, la Casa Bianca e la Library Tower di Los Angeles.