Romics: Nagabe sarà special guest della nuova edizione

Alla XXVII Edizione di Romics sarà presente anche Nagabe. È arrivato infatti l’annuncio della presenza dell’apprezzato autore, come special guest della manifestazione romana, che aprirà ufficialmente le porte fra poche settimane. Una notizia che farà sicuramente felici gli appassionati del mondo del fumetto, che accorreranno per incontrare il giovanissimo mangaka.

Nagabe sarà lo special guest a Romics XXVII

L’autore sarà presente all’evento grazie alla collaborazione con la casa editrice J-Pop Manga. Nagabe parteciperà a diverse iniziative, dedicate a tutti gli amanti del suo lavoro durante i giorni della manifestazione. Fra questi spicca un incontro con il pubblico, incentrato sulla sua carriera e sulle sue opere, per scoprire di più sul suo stile, sui suoi metodi e sul suo approccio. Non mancherà poi una speciale masterclass di disegno per imparare a riprodurre lo stile del mangaka e ovviamente tante occasioni di firmacopie per gli appassionati.

Nagabe ha fatto il proprio debutto sulla scena della nona arte nel 2013, con la sua prima opera. La notorietà è però arrivata con Girl From the Other Side. Questa avventura a metà tra il tono dark quello fiabesco è stata capace di conquistare il favore del pubblico e della critica. Grazie a uno stile di disegno davvero originale è riuscito ad andare oltre il classico bacino d’utenza degli appassionati di fumetto giapponese. Questo gli ha permesso di raccogliere sempre più fan in tutto il mondo.

I dettagli sulla presenza di Nagabe alla nuova edizione di Romics arriveranno nelle prossime settimane. Vi ricordiamo che la manifestazione si terrà alla Nuova Fiera di Roma dal 2 al 5 aprile.