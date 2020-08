Romics è stata rinviata ufficialmente ad aprile 2021. Il comunicato, apparso sul sito ufficiale della manifestazione, ci spiega: “In queste settimane abbiamo riflettuto a lungo e valutato attentamente la possibilità di svolgere la consueta edizione autunnale attuando tutte le misure di sicurezza, prevenzione e contenimento dettate dall’emergenza collegata alla diffusione del Covid-19“. Ma: “Tuttavia, la situazione che si è determinata non ci consente allo stato attuale di assicurare l’evento che noi tutti conosciamo, pertanto siamo costretti ad annullare la tradizionale edizione autunnale in programma in Fiera di Roma dal 1 al 4 ottobre”.

Il nuovo appuntamento dal 4 all’11 aprile 2021

Non tutto è perduto: “Ciononostante, a partire dal mese di ottobre, Romics ha in programma un palinsesto di eventi speciali con l’obiettivo di intrattenere il pubblico e continuare a sostenere le filiere produttive e culturali del settore mettendo a disposizione, attraverso l’ecosistema digitale romics.it, mostre, webinar tematici ed incontri live con i grandi maestri del fumetto, dell’illustrazione, dell’animazione, del cinema e dei games”. Così viene svelato il nuovo appuntamento: “Con l’auspicio che si possa tornare quanto prima a vivere insieme Romics, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games diamo appuntamento dall’8 all’11 aprile 2021 con la XXVII edizione in Fiera di Roma”.

Ogni anno sono ospiti della manifestazione famosi fumettisti premiati con il Romics D’Oro. Tra gli ospiti che hanno presenziato: Albert Uderzo, Milo Manara, Monkey Punch, creatore del fumetto Lupin III, Yoichi Takahashi, autore di Capitan Tsubasa (Holly e Benji); Sergio Bonelli, storico editore del fumetto italiano e sceneggiatore. Oltre a Giancarlo Berardi, (Ken Parker, Julia); Eddie Campbell (From Hell); Alfredo Castelli (Martin Mystère); Vittorio Giardino (No Pasaran, Jonas Fink, Max Fridman). L’elenco è lungo: Carlos Gomez (Dago); Francisco Solano Lopez, autore de L’Eternauta; Giovanni Ticci (Tex); Robin Wood (Dago, Merlin, Savarese); Leo Ortolani (Rat-Man). Fino a ricordare Giorgio Cavazzano; Tsukasa Hōjō (Occhi di gatto, City Hunter); Massimo Rotundo (Tex).