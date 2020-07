Ron Perlman ha rivelato perché ha scelto di non assistere al reboot di Neil Marshall di Hellboy, film che ha fatto molto discutere. Avrebbe potuto interpretare il grande demone rosso negli amati adattamenti di Guillermo del Toro – Hellboy del 2004 e il sequel del 2008 The Golden Army – ma recentemente ha dichiarato a Empire Magazine che la nuova versione non era “affar suo“. L’attore ha inoltre dichiarato: “Mi avrebbe solo provocato in qualsiasi cosa non avessi bisogno di aggiungere alla mia lista di rimostranze”.

Ron Perlman pronto per l’eventuale terzo capitolo

Nel frattempo, Ron Perlman ha continuato a confermare che resta la sua intenzione a tornare per l’eventuale terzo film di Hellboy diretto da Guillermo del Toro. “Se un giorno Guillermo dovesse svegliarsi e dire: Sai cosa Ron? Dobbiamo finire la trilogia”. Spiega l’attore: “Che è un’idea che mi è vicina e cara, sarei lì in un baleno. Ma senza di lui non ho interesse a indossare di nuovo il trucco”. Inoltre ci sarebbe una motivazione in più: “E sai, ho appena compiuto 70 anni. Quindi passerei alla storia come il più vecchio supereroe!”

Di recente il protagonista dell’ultimo film, David Harbour, ha illustrato la sua teoria sul flop dello show. “Penso che il film sia fallito ancora prima che cominciassimo le riprese, perché credo che la gente non volesse che facessimo quel film e per qualche ragione era così per molti”. Inizia con queste parole l’analisi dell’attore, che poi prosegue: “Guillermo del Toro e Ron Perlman hanno creato questa icona che noi pensavamo potesse essere re-inventata e poi loro resero evidente – con tutta la potenza di internet – che non volevano lo toccassimo”.

Una causa quindi persa in partenza secondo l’attore, che aggiunge: “Noi abbiamo poi realizzato un film che penso sia divertente e penso avesse i suoi problemi, ma era divertente, ma la gente ci si è scagliata davvero contro ed è loro diritto, ma ho imparato la mia lezione in parecchi modi diversi”, conclude Harbour. A causa del flop al box-office, i piani per un sequel di Hellboy sono ormai tramontati.