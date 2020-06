J.K. Rowling è in questi giorni al centro di un’accesa discussione. Tutto parte da una serie di commenti controversi che ha fatto sulla transessualità, duramente contestati dalla comunità LGBTQ+ e su cui si sono espressi anche personalità pubbliche a lei vicine, a partire da Daniel Radcliffe. Ora l’autrice torna a esprimersi sulla vicenda, pubblicando il proprio punto di vista in forma estesa.

J.K. Rowling spiega la decisione di esprimersi sulle questioni sociali

“Questo non è un pezzo semplice da scrivere, per ragioni che saranno chiare fra breve, ma so che è tempo che mi spieghi su un tema avvolto dalla tossicità. Scrivo questo senza alcun desiderio di aggiungere altra tossicità“. Con queste parole si apre il testo che la scrittrice della saga di Harry Potter ha pubblicato sul proprio sito. Un approfondimento che ripercorre tutta la sua storia con i temi della transessualità e gli attacchi ricevuti per le sue dichiarazioni.

Lungo il corso del pezzo, l’autrice inglese spiega come il suo interesse nelle tematiche legate alla transessualità inizi, in parte per interesse professionale. Le ricerche che ha eseguito erano parte del proprio lavoro per la serie di libri che stava realizzando. A questo si è accompagnato un desiderio personale di conoscere meglio il tema e così ha avuto origine il proprio punto di vista. Dopodiché ha deciso di esporsi nell’affrontare pubblicamente determinate tematiche, per una serie di motivi che esplora in maniera approfondita nel testo.

Quello proposto da Rowling è un discorso lungo ed elaborato, in cui l’autrice ripercorre anche parti traumatiche della propria vita, riflettendo su di esse. Potete trovarlo direttamente sul sito ufficiale della scrittrice.