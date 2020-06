Arriva in libreria Ruby Falls, di Ann Nocenti e Flavia Biondi

Ruby Falls è il nuovo libro di Ann Nocenti e Flavia Biondi, in uscita in Italia fra pochi giorni. La casa editrice BAO Publishing, che lo pubblica per il nostro Paese, ne ha annunciato il lancio nelle ultime ore, rivelando che il libro sarà disponibile in libreria a partire dall’11 giugno. Un nuovo racconto che saprà incuriosire tutti i lettori di fumetti con una storia appassionante.

Ruby Falls, dall’11 giugno in tutte le librerie

Al centro di questa miniserie Dark Horse, raccolta nel volume BAO Publishing, troviamo Lana. Questa ragazza non si sente a suo agio nel sonnolento paesino di Ruby Falls, in cui è nata e ha vissuto per molto tempo. Ha perso l’orientamento nella sua vita e si trova spesso a litigare con sua madre Greta. La sua storia prende però una svolta imprevista quando Clara, la nonna ricoverata in casa di riposo, inizia a parlare di un misterioso omicidio a cui ha assistito da bambina.

Lana decide di crederle e così inizia ad indagare. Piano piano, le sue ricerche porteranno a galla delle verità scomode dal passato, che potrebbero causare del malcontento nel paese. Insieme alla sua ragazza Blair si trova quindi a dover andare a fondo della vicenda, anche rischiando la sua stessa vita.

Si tratta di un thriller appassionante, che vede la firma come si diceva in apertura della sceneggiatrice e regista Ann Nocenti. Tra i suoi lavori passati si contano storie di Catwoman e Daredevil, oltre che l’apprezzata serie The Seeds, insieme a David Aja. Alle matite invece c’è l’italiana Flavia Biondi, già autrice di La Giusta Mezura e La Generazione per BAO Publishing.

Proprio quest’ultima, in occasione dell’uscita italiana di Ruby Falls ha realizzato una speciale copertina, in esclusiva per il nostro Paese.

Il nuovo volume sarà disponibile in libreria a partire dal prossimo 11 giugno.