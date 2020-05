La star di Batwoman, Ruby Rose, è uscita dalla serie. L’attrice non ha però fornito spiegazioni riguardo il suo addio. Intanto Warner Bros. è già all’opera per un recast per il ruolo, visto che lo spettacolo era già stato rinnovato per una seconda stagione. Batwoman dovrebbe infatti tornare nel gennaio 2021.

“Ho preso la difficile decisione di non ritornare come Batwoman la prossima stagione“, ha detto Ruby Rose, per poi chiarire che: “Non è stata una decisione presa alla leggera in quanto rispetto molto il lavoro di tutto il cast, della crew e di tutti quelli coinvolti nella produzione, sia a Vancouver che a Los Angeles”.

Ruby Rose è passata poi ai ringraziamenti di rito: “Ho più che ammirazione per Greg Berlanti, Sarah Schechter e Caroline Dries non solo per avermi dato quest’incredibile opportunità, ma per avermi fatto entrare nell’universo DC che così splendidamente hanno creato. Grazie a Peter Roth e Mark Pedowitz e a tutto il team Warner Bros, e alla The CW che ha puntato tantissimo sullo show e ha sempre creduto in me. Grazie a tutti quelli che hanno reso un successo la prima stagione, sono più che grata a tutti”. Nulla, dunque, sul perché di questo addio.

La nota della produzione

“La Warner Bros. Television, The CW e Berlanti Productions ringraziano Ruby per il suo contributo al successo della nostra prima stagione e le auguriamo il meglio.”, si legge nella nota della produzione. E ancora: “Lo studio e la rete sono fermamente impegnati nella seconda stagione e nel futuro a lungo termine di Batwoman, e noi – insieme al talentuoso team creativo dello spettacolo – non vedo l’ora di condividere la sua nuova direzione, incluso il casting di una nuova attrice protagonista e membro della comunità LGBTQ, nei prossimi mesi”.

Ruby Rose ha fatto il suo debutto con Arrowverse nel ruolo di Kate Kane, alias Batwoman, nel crossover 2018 “Elseworlds”. In seguito, ha continuato a condurre la sua serie in Batwoman, rendendola il primo supereroe LGBTQ a ottenere uno spettacolo televisivo da solista. È apparsa anche nel crossover di cinque spettacoli “Crisis on Infinite Earths”, in cui è diventata il Paragon of Courage e ha contribuito a riavviare il multiverso. In particolare, Rose ha subito un infortunio mentre eseguiva un’acrobazia che l’ha quasi lasciata paralizzata durante il suo periodo nella serie.