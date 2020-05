Ruby Rose parla del suo addio a Batwoman

È trascorsa più di una settimana da quando Ruby Rose ha annunciato il suo addio a Batwoman. Oggi l’attrice ha tuttavia parlato per la prima volta della sua decisione attraverso un post su Instagram. “Grazie a tutti per avermi accompagnata in questo viaggio. – ha esordito l’attrice – Se dovessi taggare tutti il post sarebbe pieno di nomi, ma voglio ringraziare il cast, tutta la squadra, i produttori e lo studio”. La Rose ha continuato: “Non è stata una decisione facile, ma c’è chi sa i miei motivi. Voglio citare tutte le persone coinvolte e far capire quanto la serie è stata importante per la TV e la nostra comunità”. Resta un messaggio criptico: “Ho scelto di non dire nulla fino a questo momento, ma sappiate che vi adoro tutti quanti. Sono sicura che la prossima stagione sarà fantastica”.

Warner Bros è già alla ricerca di una nuova attrice

Intanto Warner Bros. è già all’opera per un recast per il ruolo, visto che lo spettacolo era già stato rinnovato per una seconda stagione. Batwoman dovrebbe infatti tornare nel gennaio 2021. Logicamente per il ruolo di Kate Kane si punterà su “una nuova attrice protagonista e membro della comunità LGBTQ”.

Ruby Rose ha fatto il suo debutto con Arrowverse nel ruolo di Kate Kane, alias Batwoman, nel crossover 2018 “Elseworlds”. In seguito, ha continuato a condurre la sua serie in Batwoman, rendendola il primo supereroe LGBTQ a ottenere uno spettacolo televisivo da solista. È apparsa anche nel crossover di cinque spettacoli “Crisis on Infinite Earths”, in cui è diventata il Paragon of Courage e ha contribuito a riavviare il multiverso. In particolare, Rose ha subito un infortunio mentre eseguiva un’acrobazia che l’ha quasi lasciata paralizzata durante il suo periodo nella serie.