RUMOR: I diritti di Namor e Hulk sono tornati ai Marvel Studios?

Negli ultimi anni sono stati diversi i personaggi Marvel che sono ‘tornati a casa’. I diritti cinematografici dei vari eroi della Casa delle Idee erano infatti in mano a diversi studios, ma pare che le cose stiano cambiando, aprendo le porte a nuove possibilità per il MCU. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, pare che un destino simile sia toccato anche a Namor e Hulk, che sarebbero tornati sotto il completo controllo dei Marvel Studios.

Marvel Studios avrebbe ripreso possesso di Hulk e Namor

Qualcuno di voi potrebbe essere perplesso a questa notizia, principalmente per quanto riguarda Hulk. Il Golia Verde infatti è uno dei personaggi principali del Marvel Cinematic Universe, con anche un film da solista in curriculum all’inizio della Infinity Saga. Tuttavia i diritti del personaggio erano solo parzialmente in mano alla Casa delle Idee.

Si tratta di una questione molto complessa, ma in breve Universal ha (o aveva, se questa notizia dovesse essere verificata) l’esclusiva sulla distribuzione di film incentrati sul personaggio. Questa è la ragione per cui fino a questo punto non ci sono state nuove avventure in solitaria per Bruce Banner e il suo alter ego arrabbiato, nonostante sia apparso più volte nelle pellicole di gruppo o al fianco di altri eroi.

Pare che fosse più semplice la questione con Namor, semplicemente fuori dalla portata dei Marvel Studios. Se però questo rumor dovesse essere ufficializzato, la porta del Marvel Cinematic Universe si aprirebbe per il Sub-Mariner e i fan non vedono l’ora.

Con il rientro dei diritti di Hulk e Namor, quasi tutti i personaggi Marvel sono tornati nelle mani della Casa delle Idee. Grazie al recente merger tra Disney e FOX infatti, anche Fantastici Quattro e X-Men hanno fatto ritorno all’ovile, pronti per un futuro debutto nel MCU.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Namor e nuovi film da solista per Hulk nel MCU?