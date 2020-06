Trapelano rumor sul prossimo progetto di Howard e Bush per Disney

Il portale The Disinsider, specializzato in scoop dal mondo Disney, rivela che attualmente il progetto si chiama Encanto

Byron Howard e Jared Bush, rispettivamente regista e co-regista di Zootropolis, stanno sviluppando un nuovo film animato per Disney. Il portale The Disinsider, specializzato in scoop dal mondo Disney, rivela che attualmente il progetto si chiama Encanto. Il film prenderà ispirazione dalla cultura brasiliana e la protagonista sarà una ragazza di colore. Arrivano anche i primi dettagli della trama. Encanto dovrebbe essere ambientato in Brasile e incentrato su una famiglia in cui tutti hanno poteri magici. La protagonista, una ragazzina, a differenza dei famigliari non ha però poteri. Il sito riporta inoltre che Lin-Manuel Miranda scriverà le musiche. Clark Spencer e Yvett Merino Flores saranno invece i produttori. Jared Bush scriverà la sceneggiatura insieme a Charise Castro Smith.

Grande successo per Zootropolis

Ricordiamo che Zootropolis (Zootopia) è un film d’animazione in computer grafica del 2016 prodotto dai Walt Disney Animation Studios e diretto da Byron Howard e Rich Moore. Vincitore dell’Oscar come miglior film d’animazione nel 2017. Il film, 55º classico Disney, è stato distribuito nei cinema statunitensi il 4 marzo 2016, mentre in Italia è stato distribuito il 18 febbraio. Lo show, insieme a Oceania, ha segnato la settima volta che due classici Disney sono stati distribuiti nello stesso anno. Il film è al nono posto tra i film d’animazione di maggiore incasso della storia del cinema. Il film è stato acclamato dalla critica. I registi sperano di bissare il successo con il prossimo progetto in cantiere.

Sul sito Rotten Tomatoes riceve il 97% delle recensioni professionali positive, basato su 266 recensioni con un voto medio di 8/10. Su Metacritic il film ha un punteggio del 78 su 100 basato su 43 recensioni. Il doppiaggio italiano del film è stato effettuato presso la Royfilm e curato da Massimiliano Manfredi. Al doppiaggio hanno partecipato alcune celebrità, tra cui: Nicola Savino, Frank Matano, Massimo Lopez, Diego Abatantuono, Leo Gullotta, Teresa Mannino e Paolo Ruffini.