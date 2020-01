RUMOR: Secret Invasion e un’altra serie Marvel su Disney+

Due nuove serie potrebbero arrivare su Disney+, ma si tratta di rumor: Secret Invasion ed una nuova serie Marvel. Secret Invasion è ispirata ad una serie di fumetti, la seconda è ancora sconosciuta. Si sa solo che dovrebbe avere come unico protagonista un personaggio Marvel di grosso calibro.

Secret Invasion

Si tratta di rumor, quindi nulla è confermato. Una delle due serie dovrebbe prendere ispirazione da Secret Invasion. Basata sul fumetto Marvel ad opera di Brian Bendis e Leinil Francis Yu, la serie a fumetti racconta di come molti personaggi Marvel siano in realtà Skrull sotto copertura. Alcuni di questi personaggi (nei fumetti) sono Spider-Woman ed Elektra. L’ipotetica serie TV dovrebbe collegarsi con i lungometraggi di Capitan Marvel e Spider-Man: Far From Home. In quest’ultimo si vedono gli Skrull lavorare per lo S.H.I.E.L.D. e potenzialmente per lo S.W.O.R.D.

Gli Skrull sono anche protagonisti di una nuova serie a fumetti della Marvel, Empire, e già un anno fa si vociferava di un inserimento della serie Secret Invasion nel Marvel Cinematic Universe. Per quanto riguarda la seconda serie invece, i rumor non hanno rivelato molte informazioni. Si sa solamente che si tratterà di una serie incentrata su un personaggio singolo. Uno dei personaggi principali del MCU, sembra che potrebbe essere qualcuno con un livello di popolarità simile a Loki. Bleedingcool ipotizza che si tratti di Visione, ma naturalmente si tratta solo di speculazioni da prendere con le proverbiali pinze.

Di chiunque si tratti, siamo sicuri che i fan della Marvel si lasceranno ingolosire da queste notizie. Dobbiamo però frenare le aspettative: per ora le news riguardanti Secret Invasion su Disney+ sono solo rumor.