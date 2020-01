I Thunderbolts potrebbero fare il loro debutto nell’universo cinematografico Marvel in The Falcon and the Winter Soldier. Quest’ultima è la prima serie TV dei Marvel Studios che arriverà sulla piattaforma digitale Disney+ questo autunno. Tra i protagonisti troveremo Anthony Mackie (Falcon), Sebastian Stan (Bucky), Emily VanCamp (Sharon Carter) e Wyatt Russell (U.S. Agent).

A loro si dovrebbe aggiungere Daniel Brühl come Zemo, che farà il suo ritorno nell’Universo Cinematografico Marvel dopo Captain America: Civil War. Proprio Barone Zemo, secondo Full Circle Cinema, getterà le basi per i Thunderbolts. Il personaggio ha fatto parte di diverse formazioni della squadra nei fumetti. Sarà proprio il generale “Thunderbolt” Ross a riunire la squadra? Al momento queste rimangono solo indiscrezioni.

The Falcon and the Winter Soldier: debutto previsto in autunno

Non è la prima volta che si parla di un adattamento della squadra. Secondo rumor dello scorso anno, i Marvel Studios stavano già sviluppando un progetto televisivo o cinematografico. Intanto le riprese della serie con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, prodotta per Disney+, sono attualmente in corso. The Falcon and the Winter Soldier è una miniserie televisiva americana creata per Disney + da Malcolm Spellman. Basata sui personaggi Marvel Comics Sam Wilson/ Falcon e Bucky Barnes/ Winter Soldier. È ambientato nel Marvel Cinematic Universe (MCU), condividendo la continuità con i film della serie.

Gli eventi della serie si svolgono dopo il film Avengers: Endgame del 2019. Sam Wilson e Bucky Barnes affrontano le conseguenze di Avengers: Endgame (2019), in cui Wilson fu consegnato il mantello di Captain America. Le riprese sono iniziate il 31 ottobre 2019 ai Pinewood Atlanta Studios di Atlanta, in Georgia, con la regia di Skogland. La serie è sviluppata con il titolo provvisorio Tag Team. Mackie e Stan hanno annunciato l’inizio ufficiale delle riprese il 4 novembre. La serie è composta da sei episodi che verranno pubblicato a cadenza settimanale.