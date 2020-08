Run: il film horror debutterà sulla piattaforma Hulu

Un altro film precedentemente programmato per i cinema è ora in arrivo su una piattaforma di streaming. L’Hollywood Reporter annuncia che il film horror-thriller della Lionsgate, Run, con Sarah Paulson di American Horror Story, è l’ultimo a rientrare in questo progetto. In precedenza l’uscita era prevista per l’8 maggio nei cinema quest’anno, la pandemia di coronavirus ha cambiato i piani. Il portale afferma che ora il film uscirà invece su Hulu. La data di debutto di Run sulla piattaforma di streaming non è ancora stata rivelata anche se, a livello internazionale, la casa di produzione ha confermato che il film verrà ugualmente distribuito nei cinema.

La sinossi di Run

Diretto da Aneesh Chaganty la descrizione ufficiale del film recita: “Dicono che non puoi mai sfuggire all’amore di una madre … ma per Chloe, questo non è un conforto – è una minaccia”. Il motivo è che: “C’è qualcosa di innaturale, persino sinistro nella relazione tra Chloe (la nuova arrivata Kiera Allen) e sua madre, Diane (Sarah Paulson)”. Infatti: “Diane ha cresciuto sua figlia in totale isolamento, controllando ogni mossa che ha fatto dalla nascita, e ci sono segreti che Chloe sta solo cominciando a cogliere”. Per poi annunciare: “Dagli scrittori visionari, produttori e regista del film di successo Searching, arriva un thriller di suspense che mostra che quando la mamma si avvicina un po’ troppo, devi CORRERE”.

L’elenco dei film costretti a trovare una casa altrove, poiché le sale cinematografiche sono rimaste chiuse a causa della pandemia, è cresciuto ogni settimana negli ultimi mesi. Mulan della Disney sarà distribuito a un prezzo premium esclusivamente sul servizio di streaming Disney+. Questo avviene dopo che versioni come Artemis Fowl e Hamilton sono arrivate sulla piattaforma senza costi aggiuntivi. Altri film che hanno fatto il salto dai cinema a una casa VOD in streaming oppure a pagamento. Tra questi The Lovebirds di Paramount che è passato a Netflix, Trolls World Tour e The King of Staten Island da Universal che sono diventati diventato VOD. Scoob! della Warner Bros., che vive sulla piattaforma HBO Max, e gli attesissimi Bill e Ted Face the Music di Orion Pictures, che uscirà nelle sale e in VOD alla fine di questo mese.