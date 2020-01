Ryan Reynolds ringrazia una ex-dirigente FOX per Deadpool

Qualche ora fa è arrivata la notizia che Emma Watts, storica executive di 20the Century Fox (ora 20th Century Studios) ha deciso di lasciare la compagnia. Si tratta di una figura che ha avuto una grande rilevanza per la storia recente dell’azienda ed è stata una notizia che ha avuto molto risalto sulle testate specializzate. Tra le figure che hanno avuto renderle omaggio c’è anche Ryan Reynolds, secondo cui Deadpool sarebbe anche merito della dirigente.

Emma Watts omaggiata da Ryan Reynolds per Deadpool

L’attore ha infatti ripubblicato sul proprio profilo Twitter il report del The Hollywood Reporter in merito all’addio dell’executive. Insieme a questo ha condiviso un messaggio a sostegno della donna, sottolineando quanto sia stato importante il suo contributo e ribadendo che sarà pronto a lavorare con lei in futuro.

Deadpool would never have happened without Emma Watts. And certainly wouldn’t have been as good. I hope to continue working with her wherever she decides to go. https://t.co/6oIzv2EkeJ — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 30, 2020

“Deadpool non si sarebbe mai potuto realizzare senza Emma Watts. E sicuramente non sarebbe stato altrettanto buono. Spero di continuare a lavorare con lei, ovunque decida di andare“.

Nel frattempo ancora non ci sono vere e proprie informazioni definitive sul possibile futuro di Deadpool sotto la nuova gestione Disney/Marvel Studios. Pare confermato che qualcosa si stia muovendo per un terzo capitolo delle avventure del Mercenario Chiacchierone, ma non è chiaro in cosa consisterà, né quale potrebbe essere il suo legame con il resto del MCU.

L’impressione al momento è che il Deadpool di Ryan Reynolds rimarrà nella corrente incarnazione. Sfruttando il suo stile irriverente e metacinematografico sarà possibile fargli ‘attraversare la barriera’ tra i due universi narrativi. Inoltre, dovrebbe mantenere il proprio Rating R, senza una variazione troppo netta nello stile, come spesso confermato da personalità legate alla produzione. Tuttavia al momento non c’è ancora nulla messo su carta. Chissà che nei prossimi mesi (magari già al San Diego Comic-Con di luglio) non arrivi qualche succosa informazione in più…