Ryan Reynolds spiega perché fa dell’ironia su Lanterna Verde

Ryan Reynolds è stato sempre in prima linea quando si è trattato di fare autoironia sui più grandi fallimenti personali sul set. L’attore ha trasformato il suo ruolo in Lanterna Verde anche in alcune “gag” inserite in Deadpool e Deadpool 2. Reynolds, nel corso della conferenza di presentazione di Free Guy, ha spiegato il perchè dell’ironia su Lanterna Verde. “L’ho anche inserito nella sceneggiatura di Deadpool, quando il mio personaggio dice qualcosa del tipo: ‘Per favore, non farmi un costume verde o animato’, prima di essere spinto nella fabbrica di supereroi o qualcosa del genere”, ha esordito.

Ryan Reynolds e l’ironia su Lanterna Verde: “Qualcosa faccio sempre”

Ryan Reynolds su Lanterna Verde ha poi continuato: “ho notato che è stato bello concentrarsi su quella cosa per un momento”. Un modo di fare che la ha sempre caratterizzato: “Quindi non lo so, è solo qualcosa che ho sempre fatto, ma la cosa più significativa della mia carriera è sempre stata il ridere di me stesso”. Un modo di fare molto autoironico: “E ce ne sono di cose per cui ridere. Ognuno ha le proprie… la notte sei nel letto e pensi: ‘Oh Dio, quella cosa che ho fatto era davvero brutta, studia o ridicola’. Credo che questo valga per molte cose”.

Di recente Reynolds ha ridotto il film di Lanterna Verde 2011 dal suo tempo di esecuzione effettivo di un’ora e 54 minuti, a soli 27 secondi. L’intera trama del film si sviluppa in circa quattro scene veloci. Il padre di Lanterna Verde è un pilota che muore, il figlio diventa un pilota, prende l’anello, batte Parallax e questa è praticamente tutta la trama. Per qualche ragione ignota, alla fine Tom Cruise interpreta Lanterna Verde. C’è anche una scena dopo i titoli di coda nel montaggio di Reynolds che vede Lanterna Verde incontrare la Justice League prima di volare via.