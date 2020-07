Ryan Reynolds offre 5.000$ per ritrovare un orsetto

Ryan Reynolds, iconico interprete della saga “Deadpool“, ha compiuto un bellissimo gesto nei confronti della piccola Mara. Alla bambina è stato infatti rubato uno zainetto in cui si trovavano un orso di peluche e un iPad. L’orsetto però ha un grandissimo valore per la piccola perché conteneva la voce della sua mamma, morta da poco. Queste le parole registrate: “Ti voglio bene, sono fiera di te, sarà sempre al tuo fianco”. L’attore si è messo subito in moto, offrendo sui social una ricompensa di 5mila dollari per il ritrovamento dell’orsacchiotto.

Le parole di Ryan Reynolds

L’attore ha lanciato l’iniziativa utilizzando le seguenti parole su Twitter: “Vancouver: 5000 dollari a chiunque riporti questo orsetto a Mara. Niente domande. Credo che sia desiderio di tutti che questo orsetto torni a casa“. La risposta è arrivata ad una giornalista della CBC che aveva raccontato la storia pochi giorni fa.

Ryan Reynolds e Samuel L.Jackson si stanno riunendo per una nuova serie di commedie animate chiamata Futha Mucka su Quibi. Il progetto annunciato ieri verrà realizzato per la piattaforma streaming e dovrebbe debuttare nel 2021. I due attori si sono uniti per l’ultima volta nella commedia d’azione del 2017 The Hitman’s Bodyguard, che li ha visti come una classica coppia di poliziotti. In The Hitman’s Bodyguard, Reynolds ha interpretato il ruolo della guardia del corpo Michael Bryce, che si occupa di proteggere un Hitman di nome Darius Kincaid, interpretato da Jackson. Samuel L Jackson e Ryan Reynolds hanno in programma di riprendere i loro ruoli in The Hitman’s Wife’s Bodyguard, che inizialmente doveva uscire nell’agosto 2020. Tuttavia, il sequel è stato ritardato al 2021 a causa della pandemia di coronavirus.

Quibi ha condiviso online una sinossi ufficiale di Futha Mucka. “Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds si vogliono bene. Per essere più precisi, Ryan adora Sam”. Ma: “Quando è stato chiesto un commento per quanto riguarda i suoi sentimenti nei confronti di Ryan, Sam ha detto ‘dite loro che non siete riusciti a contattarmi”. Le cosa cambiano: “Quando una piccola disavventura obbliga Sam a occuparsi di Ryan, la situazione diventa strana. Ryan è felice di trascorrere tutto il suo tempo con Sam. Non è stato possibile contattare Sam per un commento”.