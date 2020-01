Ryuutama verrà pubblicato in Italiano da Isola Illyon Edizioni

Isola Illyon Edizioni distribuirà in Italia il gioco di ruolo Natural Fantasy Ryuutama, opera giapponese di Atsuhiro Okada pubblicata in lingua inglese grazie a una campagna Kickstarter di successo realizzata dalla Kotodama Heavy Industries.

Ryuutama, tra esplorazioni, combattimenti e risoluzioni di problemi

Il gioco, molto famoso in patria, ha raggiunto la notorietà in tutto il mondo grazie alla traduzione in inglese, con localizzazioni già in Francia e Spagna.

Ryuutama è un GdR ambientato in una terra medieval-fantasy occidentale generata dal potere di quattro creature note come Draghi delle Stagioni. I Personaggi Giocanti, che non sono guerrieri o maghi, ma semplici cittadini che vivono le proprie avventure sotto l’occhio vigile dei Ryuujin, misteriosi draghi umani che osservano i loro sforzi e raccolgono e registrano le loro storie. Questi le narrano poi ai Draghi delle Stagioni, infondendo in loro la forza e aiutandoli così a reggere le uova dei futuri draghi che, una volta nati, proteggeranno il mondo.

I giocatori possono scegliere di interpretare diverse classi, tra le quali Mercante, Nobile e Cacciatore.

Ryuutama premia in particolar modo i giocatori che si concentrano sull’esplorazione e sulla risoluzione dei problemi, ma non manca il coinvolgimento riguardante un sistema di combattimento che ricorda molto quello dei classici videogiochi RPG come Final Fantasy e Dragon Quest, dove i personaggi possono posizionarsi sul campo di battaglia in prima o in seconda linea rispetto agli avversari, creando anche elementi sul terreno da sfruttare a proprio vantaggio.

Il gioco sarà in vendita dal 3 aprile 2020, con il lancio ufficiale che avverrà nel corso dell’evento PLAY di Modena.

Già da oggi, però, è possibile pre-ordinare la speciale Journey Edition di Ryuutama sullo shop ufficiale di Isola Illyon Edizioni, una versione del gioco in edizione limitata di sole 200 unità che include, oltre a una copia del Manuale (cartacea + digitale) a prezzo scontato e con spese di spedizione gratuite, anche un poster A1.