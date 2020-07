Sabrina avrebbe dovuto incontrare Riverdale

Ieri è arrivata la notizia della cancellazione da parte di Netflix de Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Parliamo della serie sviluppata da creatore Roberto Aguirre-Sacasa che ha confermato la novità attraverso i social. Lo sceneggiatore, sempre attraverso twitter, ha affermato che l’ormai cancellata Stagione 5 de Le Terrificanti Avventure di Sabrina avrebbe coinvolto Riverdale. Nell’immagine si vede infatti Sabrina insieme a Harvey Kinkle, Nicolas Scratch, Theo Putnam e Roz Walker. Sopra c’è invece la banda di Riverdale composta da Archie Andrews, Jughead Jones, Veronica Lodge, Betty Cooper e Cheryl Blossom. Il tutto accompagnato dalla didascalia: “Stanno arrivando le streghe di Riverdale”.

Thank you for all the love, #sabrinanetflix fans. Part Four is our best yet and Part Five, “Witch War,” would’ve been AMAZING. To be continued in the pages of #CAOS comic book… 💔🔮☠️🍔👨🏻‍💻 pic.twitter.com/wNvTfxYNfX — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) July 10, 2020

Roberto Aguirre-Sacasa commenta la cancellazione

Queste le dichiarazioni dello sceneggiatore riguardo la cancellazione: “Lavorare alla realizzazione de Le terrificanti avventure di Sabrina è stato un onore incredibile fin dall’inizio”. Roberto Aguirre-Sacasa ha poi voluto ringraziare: “Il cast, a cominciare da Kiernan Shipka che è stata la più amata strega adolescente, è stato una gioia assoluta per me. Sono grato alla troupe, agli autori, gli editor, agli assistenti e a tutti coloro che hanno messo così tanto amore a questo sogno oscuro che è stato lo show”. Per poi concludere: “Sono anche grato ai nostri partner come Netflix, Warner Bros., Berlanti Television e Archie Comics per averci permesso di raccontare la storia che volevamo raccontare. Non vediamo l’ora che tutti vedano la quarta parte dello show“.

Di seguito la sinossi della quarta (e ultima) parte di Le terrificanti avventure di Sabrina: “Nel corso degli otto episodi della quarta parte, i Terrori di Eldritch caleranno sopra Greendale. La congrega dovrà affrontare le terrificanti minacce una a una (Lo Strano, Il Ritornato, L’Oscurità, per citarne alcuni) tutto per arrivare a… Il Vuoto, che è la Fine di Tutte le Cose. Mentre le streghe muovono guerra Nick, con l’aiuto del Fright CLub, inizia a ritrovare la strada per conquistare il cuore di Sabrina, ma sarà ancora in tempo?” Al centro della serie TV si trova ovviamente Sabrina Spellman, una strega che vive a Greendale insieme alle zie Hilda e Zelda e al cugino Ambrose agli arresti domiciliari.