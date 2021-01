Sacha Baron Cohen svela alcuni aneddoti sulla scena di Rudy Giuliani

Ben Affleck ha intervistato Sacha Baron Cohen per approfondire alcune scene di Borat 2 durante l’annuale Actors on Actors di Variety. Sacha Baron Cohen ha parlato della scena che vede protagonista Rudy Giuliani. L’avvocato repubblicano viene filmato durante un momento imbarazzante con la figlia di Borat, interpretata da Maria Bakalova.

Le parole di Sacha Baron Cohen

“Sono rimasto scioccato dall’intervista a Rudy Giuliani”, ha rivelato Ben Affleck a Sacha Baron Cohen. Per poi aggiungere: “Mi chiedo davvero se, in quella scena, tu sia arrivato di corsa perché pensavi davvero che se avessi lasciato passare ancora del tempo, sarebbe successo qualcosa di veramente orribile. Cosa pensavi stesse per accadere?” Sacha Baron Cohen ha spiegato: “Per quella scena, abbiamo costruito uno scompartimento segreto all’interno di un armadio in cui potevo nascondermi”.

L’attore ha poi raccontato: “Sono in piedi nella completa oscurità. Devo indossare questo vestito erotico per sedurre Giuliani. E l’idea era che avrei comunicato con un telefono cellulare. Allora ho acceso il cellulare. Ma c’è un buio pesto là dentro e ho il 4% di batteria”. Ma: “È una scena di un’ora e mezza. In realtà ho interrotto la scena. C’era un’altra versione in cui il servizio in camera porta un carrello e io mi nascondo nel carrello”. Una situazione ha sorpreso Sacha Baron Cohen: “In ogni caso non avrei mai pensato che sarebbe entrato davvero nella stanza.”

Ben Affleck ha ammesso quanto sia stato meravigliato nel vedere l’avvocato entrare in camera da letto insieme all’attrice. “Da una parte confidavo nel fatto che entrasse in quella stanza per il film”, ha risposto Sacha. “Ma d’altra parte ho un’attrice lì che devo proteggere. La stiamo mettendo in una situazione potenzialmente pericolosa con un uomo potente”. Arriva quindi la scelta: “E poi alla fine sono praticamente corso dentro, ma non avevo idea che fosse sul letto.”