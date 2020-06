Oggi tocca alle saghe di libri di fantascienza. Dopo un tuffo nelle saghe di libri fantasy infatti viaggiamo verso un genere diverso. Non esploreremo l’Enterprise, ma ci spingeremo all’esplorazione di nuovi mondi. Se state cercando nuove letture seguiteci nel nostro viaggio tra saghe, là dove pochi sono giunti prima. Possiamo suggerirvi un viaggio che vi farà tornare a casa con molti libri da inserire nella vostra personale biblioteca. Ed ora partiamo!

Saga di tre libri di fantascienza: Trilogia Leviathan



La Trilogia Leviathan è una delle saghe di libri di fantascienza scritta dallo statunitense Scott Westerfeld. Infatti è una trilogia composta dai volumi Leviathan, Behemothe Goliath. Esiste anche un quarto libro, The Manual of Aeronautics, che in realtà è ancora inedito in Italia: di una carrellata di immagini di macchinari ed animali della saga.

Con questa trilogia viaggiamo nell’Europa del 1914. Siamo infatti poco prima della Guerra Mondiale e le nazioni sono già divise in due blocchi. Da un lato Germania e Regno Austro Ungarico sono dette Cigolanti, per il loro esercito di mezzi da guerra meccanici e considerando il cigolio che fanno ad ogni loro muovimento. Per quanto riguarda Gram Bretagna, Francia e Russia, questi sono i Darwinisti, avendo infatti creato un esercito di animali modificati geneticamente per poter combattere al meglio.

La saga gira intorno a due giovani ragazzi. Il primo è Aleksander, figlio dell’Arciduca Francesco Ferdinando, in fuga dall’Austria. Dopo la morte dei propri genitori sta cercando di salvarsi da chi vorrebbe ucciderlo per prendere possesso del trono. Così incontra Deryn, una ragazza scozzese arruolatasi nell’aviazione inglese fingendosi un uomo. Tra i due ragazzi, che dovrebbero essere naturali nemici, nasce un’alleanza.

Sullo sfondo, il mondo immaginario in cui macchine ed animali si scontrano per la propria supremazia. Questo conflitto è soprattutto sul piano ideologico. Uno schieramento ritiene più efficaci i mezzi di metallo e cingoli, l’altro pensa che i prodotti della natura sappiano agire in un modo violento e senza pari.

Trilogia Metro

Ci piace esplorare la letteratura russa. In particolare, dopo aver parlato nell’articolo dedicato ai libri fantasy di Sergej Luk’janenko, un autore originario del Kazakistan ma trasferitosi a Mosca, restiamo in Russia. Si parla dell’autore Dmitry Glukhovsky, che ha scritto tre libri noti come Trilogia Metro.

Il primo libro di questa serie, Metro 2033, è il suo romanzo d’esordio ed è subito un best seller. Sono passati vent’anni dalla guerra nucleare che ha quasi sterminato la popolazione. Infatti i pochi sopravvissuti della popolazione di Mosca vivono nei percorsi sotterranei della metropolitana, da cui il nome “Metro”. il protagonista, Artyom, poco più che ventenne, è nato subito prima della guerra. Rimasto orfano durante la guerra, viene coinvolto in un viaggio attraverso questo mondo post apocalittico per salvare i pochi sopravvissuti.

La trilogia è composta da Metro 2033 ed i suoi seguiti, Metro 2034 e Metro 2035. Da questa serie sono stati inoltre tratti due videogiochi. Il primo videogame, Metro 2033, infatti si ispira al primo volume. Il secondo, Metro: Last Light, non è tratto da nessun volume della serie ma è stato comunque seguito nella stesura da Glukhovsky.

Saga di cinque libri di fantascienza: Ciclo dei Giganti

Il Ciclo dei Giganti è una serie di cinque libri di fantascienza dell’autore britannico James P. Hogan. La saga parte da una scoperta scientifica stravolgente: gli Umani non sono originari della Terra. Provengono infatti dal pianeta Minerva, situato tra Marte e Giove.

Sebbene secoli fa il pianeta venne investito da una guerra civile, che sterminò gli abitanti e distrusse il pianeta, alcuni si salvarono. Infatti alcuni degli abitanti di Minerva intrapresero un viaggio spaziale per cercare la sopravvivenza, ed atterrarono sulla Terra. Con il susseguirsi delle generazioni, la provenienza e la tecnologia di questa razza venne però velocenemte dimenitcata, ed i coloni terrestri iniziarono le scoperte della nostra linea storica.

La prima traccia di questo passato alternativo è però il ritrovamento sulla Luna di un enorme scheletro di umanoide in una tuta spaziale, risalente a secoli prima. Da qui si sviluppa tutta la narrazione del passato dei coloni di Minerva. Una bella saga da iniziare in questi giorni, considerando la partenza del razzo Falcon 9, con la capsula Dragon di SpaceX.

I cinque libri, sono stati tutti stampati in versione italiana da Urania. Ecco i titoli in ordine:

Lo scheletro impossibile Chi c’era prima di noi La stella dei giganti Entoverse Missione su Minerva

Saga della Guida Galattica per Autostoppisti

Tra le saghe di libri di fantascienza ce n’è una a cui siamo molto affezionati è la Guida Galattica per Autostoppisti, dell’autore britannico Douglas Adams. Nata come serie radiofonica, ha anche avuto una serie di 5 libri, una serie televisiva, un videogioco ed un film.

Il centro della trama è una “guida galattica”, cioè una sorta di enciclopedia. La guida infatti insegna trucchi e consigli per tutti coloro che si avventurano nello spazio. Una guida dove ad esempio viene consigliato di avere sempre con se un’asciugamano. Un oggetto che potrebbe tornare molto utile contro le bizzarre specie aliene, e che ha inoltre ispirato un gadget di Orgoglio Nerd.



Ecco qui di seguito i titoli dei romanzi che fanno parte di questa saga, anche se la saga intera è stata stampata in italiano in un volume solo:

Guida galattica per gli autostoppisti. Ristorante al termine dell’Universo. La vita, l’universo e tutto quanto. Addio, e grazie per tutto il pesce. Praticamente innocuo.

Esistono inoltre altre 4 opere, che pur non facendo parte della saga canonica, sono comunque opere legate a questo universo letterario:

Sicuro, sicurissimo, perfettamente sicuro. Il salmone del dubbio. Niente panico: La guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams secondo Neil Gaiman (di Neil Gaiman) E un’altra cosa…

La saga è famosa in tutto il mondo nerd, al punto che esiste una “giornata mondiale dell’asciugamano” dedicata a Douglas Adams. Inoltre molte citazioni della serie fanno ormai parte del gergo nostrano. Il 42, come “risposta alla vita, l’universo e tutto quanto”, oppure “addio, e grazie per tutto il pesce” nascono porprio da qui.

Saga di sei libri di fantascienza: Il Ciclo di Lucky Starr



Chiudiamo il nostro viaggio tra saghe libri di fantascienza con il Ciclo di Lucky Starr. Si tratta di un’opera scritta da Isaac Asimov, uno dei principali autori fantascientifici di sempre. Ma non temete, questo ciclo è meno complesso degli altri libri dell’autore. Nasce infatti negli anni 50′ per gli adolescenti, qundi con un tono linguistico più semplice ed immediato.

Mentre Asimov scriveva la saga, gli uomini non erano ancora atterrati sulla Luna, eppure l’autore dimostra già la sua apertura verso un futuro di viaggi nello spazio. Infatti siamo in un futuro in cui la Terra ha colonizzato Venere, Marte, Mercurio ed un ampio numero di asteroidi e satelliti. Inoltre la Terra ha fatto propri molti pianeti di altre stelle, che però si sono rese poi indipendenti. Tra queste Sirio è la più forte ed aggressiva, isolata anche rispetto agli altri ex possedimenti terrestri.

La Terra ha formato Il Consiglio della Scienza, composto da esperti di tecnologia e scienza. Una sorta di CIA per ogni tipo di minaccia che possa emergere tra la Terra e i suoi possedimenti. Il protagonista è David “Lucky” Starr, un giovane scienziato del Consiglio della Scienza, rimasto orfano da piccolo mentre viaggiava su una navicella con i suoi genitori. I libri della saga ripercorrono una serie di avventure di Starr, che lo portano ad indagini di ogni tipo attraverso i vari mondi.

Ecco l’elenco dei libri che compongono questa saga: