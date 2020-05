State cercando nuove letture? Volete trovare qualcosa di diverso, che non avete mai letto? Qualcosa che vada oltre Il Signore degli Anelli, The Witcher e A Game of Trones, resi famosi grazie a fortunati adattamenti televisivi? Insomma cercate saghe di libri fantasy da recuperare e da inserire nella vostra libreria personale? Possiamo suggerirvi qualcosa! Non stiamo parlando di serie tipo Star Wars, Il Signore degli Anelli, o altre saghe che sono saltate agli onori della cronaca, ma che vi sapranno senza dubbio soddisfare!

Saga di sei libri fantasy: Il Ciclo dei Guardiani

Il Ciclo dei Guardiani è una serie di sei romanzi dell’autore Sergej Luk’janenko pubblicati dal 1998 al 2014. Tra le saghe di libri fantasy, questa è riconosciuta come la svolta letteraria dell’autore originario del Kazakistan, che trasferitosi a Mosca intraprende la scrittura di questa saga di carattere urban fantasy, con un tocco gotico e horror.

Siamo nella Mosca dei nostri giorni, dove si scontrano degli esseri umani con poteri speciali, chiamati Altri. Questi sono divisi in due opposte fazioni: la Luce e le Tenebre. I membri della Luce hanno come scopo la difesa degli umani e l’obiettivo di renderli migliori, i membri delle Tenebre invece considerano gli umani come inferiori e mirano a preservare le proprie libertà personali.

Certi esseri umani nascono con la capacità di percepire il Crepuscolo, una dimensione parallela permeata di energia magica. Quando ne superano il confine, ne attingono l’energia e diventano Altri. A questo punto devono schierarsi con una delle due fazioni, che non possono cambiare per tutta la vita.

Dopo uno scontro millenario tra Luce e Tenebre nessuna delle due fazioni ha prevalso, ma entrambe si sono accorte che quello scontro avrebbe portato alla loro estinzione. Viene quindi stipulato il Patto, un accordo che impone ai due contendenti di mantenere un certo equilibrio e che porta ciascuno a creare una propria Guardia. La Luce ha la Guardia della Notte, composta da Altri della Luce, cioè maghi specializzati in diversi tipi di magia speculari a quelle degli Altri delle Tenebre, e si occupa di controllare durante la notte cosa fanno gli Altri delle Tenebre. Le Tenebre hanno invece la Guardia del Giorno, composta da Altri delle Tenebre, ovvero vampiri, licantropi, streghe e vigila durante il giorno l’operato della Luce.

Da dove iniziare? Il primo libro della serie si intitola I Guardiani della Notte.

Queste Oscure Materie

Si tratta di un’opera dell’autore Philip Pullman. Dal primo libro, La Bussola d’Oro, è stato girato anche un film, mentre è stata inaugurata anche una serie TV ancora in corso. In questa saga di libri fantasy la protagonista è Lyra Belacqua, una ragazza di undici anni che vive nell’università di Oxford, ma in un mondo parallelo simile al nostro. Lyra è una ragazza in gamba, infatti nel primo libro impara a leggere l’aletiometro, uno strumento che rivela la verità, senza alcun aiuto.

Le streghe del suo mondo inoltre hanno interpretato le capacità di Lyra come un segno di una profezia. Lyra, come Eva all’inizio dei tempi, sarà soggetta a tentazioni, e dalle sue decisioni dipenderà il futuro di tutti i mondi esistenti. Con l’amico Will Parry, durante la trilogia sarè coinvolta in diverse avventure. Inoltre subirà una crescita del proprio carattere: da svogliata ed esuberante come viene presentata nel primo libro, diventerà pacata, volenterosa nello studio e molto più riservata. Un’evoluzione del genere è narrata in molte saghe di libri fantasy, ma in questo caso saprà accompagnarvi lungo tutto il racconto.

Originariamente pubblicata come trilogia, è attualmente in uscita Il Libro della Polvere: una seconda trilogia che si svolge nello stesso mondo, ma sia prima che dopo gli avvenimenti narrati in Queste Oscure Materie. Per adesso ne sono usciti due dei tre libri previsti. I primi tre racconti sono stati raccolti in un libro unico. [B00B4WGE8U ]

Saga di quattro libri fantasy: La Tetralogia di Bartimeus

Questi quattro romanzi sono stati scritti dal britannico Jonathan Stroud. Siamo a Londra nel secolo scorso, in un mondo in cui la magia esiste ed i maghi sono a capo dei governi umani. Tra le saghe di libri fantasy che suggeriamo è una lettura molto coinvolgente.

La narrazione inizia con il giovane apprendista mago John Mandrake che evoca un potente jinn, ovvero uno spirito, dal nome Bartimeus. Solitamente i maghi possono controllare gli jiinn, a meno che questi non vengano a conoscenza del vero nome del mago che li ha evocati. Questo succede a Bartimeus, che scopre il vero nome del mago: Nathaniel. Una terza protagonista è Kitty Jones, una comune, cioè un’umana priva di poteri, che fa parte della Resistenza, un’organizzazione di comuni che combatte il governo dei maghi.

Oltre che sulla Terra, i libri si svolgono nell’Altro Luogo. Si tratta di un luogo immateriale dove vivono gli spiriti. Se uno spirito sta troppo tempo lontano dall’Altro Mondo la sua essenza deperisce fino alla morte. Anche in questo caso, tutta la Tetralogia è stata stampata in un unico libro.

Saga di quattro libri fantasy: L’Attraversaspecchi

Questi quattro romanzi sono l’opera d’esordio di Christelle Dabos, autrice francese trasferitasi poi in Belgio. La saga gira intorno alla Lacerazione, uno sconvolgimento che secoli fa ha reso fine al vecchio mondo, dividendo la terra in territori separati tra loro e che galleggiano nel cielo, le Arche. Ciascuna è abitata da famiglie di persone dai poteri particolari ed è governata da un antico antenato.

In una di queste Arche vive Ofelia, una giovane Attraversaspecchi, facoltà piuttosto rara. Ofelia è goffa, solitaria e schiva, ma si distingue per essere un’ottima lettrice, cioè le basta afferrare un oggetto per scoprirne la storia e sentire una traccia di tutti quelli che l’hanno toccato prima di lei. Costretta ad un matrimonio con Thorn, si deve trasferire in un’altra Arca, l’Arca del Polo.

Nella saga Ofelia esplora il mondo, viene a contatto con diverse culture e famiglie. Nelle varie Arche Ofelia si rende conto di non potersi fidare di nessuno e di dover stare sempre attenta al comportamento degli altri. Durante la narrazione incontrerete matrimoni di interesse, delitti, spie ed inganni.

Il primo libro della serie si chiama Fidanzati dell’Inverno.

La Spada della Verità

Questo ciclo fantasy è scritto dallo statunitense Terry Goodkind. Tra i vari personaggi si distingue Richard Cypher, un ragazzo che di professione è una guida dei boschi. Il giovane viene coinvolto da Kahlan Amnell. Questa donna, è impegnata nella ricerca di nella ricerca di Zedd, un grande mago scomparso, che è anche uno stretto amico di Richard.

Nell’ambientazione dei vari libri esiste la magia, si assiste al conflitto con umani e creature ultraterrene che vogliono rendere schiava o distruggere l’intera umanità. Ogni libro riporta una breve regola morale o massima che viene presentata come “regola del mago” e che segnerà Richard nella sua evoluzione di crescita personale. Il primo libro della saga, ad esempio, si intitola proprio La Prima Regola del Mago.