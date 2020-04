Il canale Youtube ufficiale di Sailor Moon ha rilasciato un annuncio che farà felici i tantissimi fan del manga in seguito adattato ad anime. Dal prossimo 24 aprile e fino al 23 giugno mette a disposizione, gratis, ben 127 episodi di Sailor Moon. Verranno quindi rese disponibili le prime tre serie anime in lingua originale. Non è tuttavia ancora chiaro se verranno caricati dei sottotitoli, almeno in inglese. L’iniziativa sembra essere nata anche come idea promozionale in vista del film Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The Movie. Lo show, coronavirus permettendo, sbarcherà nei cinema giapponesi il prossimo 11 settembre.

Questo il trailer ufficiale che annuncia la scelta di mettere gratis gli episodi:

La programmazione degli episodi

Di seguito c’è la programmazione di tutti gli episodi gratis di Sailor Moon. 24-30 Aprile – “Pretty Guardian Sailor Moon” (dal 1° al 10° episodio). 1-7 Maggio – “Pretty Guardian Sailor Moon” (dal 11° al 20° episodio). 8-14 Maggio – “Pretty Guardian Sailor Moon” (dal 21° al 30° episodio). 15-21 Maggio – “Pretty Guardian Sailor Moon” (dal 21° al 40° episodio). 22-28 Maggio – “Pretty Guardian Sailor Moon” (dal 41° al 46° episodio). “Pretty Guardian Sailor Moon R” (Dal 1° al 4° episodio). Dal 29 Maggio al 4 Giugno – “Pretty Guardian Sailor Moon R” (dal 5° al 14° episodio).

5-11 Giugno – “Pretty Guardian Sailor Moon R” (dal 15° al 24° episodio). 12-18 Giugno – “Pretty Guardian Sailor Moon R” (dal 25° al 34° episodio). 19-25 Giugno – “Pretty Guardian Sailor Moon R” (dal 35° al 43° episodio). “Pretty Guardian Sailor Moon S” (1° episodio). Dal 26 Giugno al 2 Luglio – “Pretty Guardian Sailor Moon S” (dal 2° al 11° episodio). 3-9 Luglio – “Pretty Guardian Sailor Moon S” (dal 12° al 21° episodio). 10-16 Luglio – “Pretty Guardian Sailor Moon S” (dal 22° al 31° episodio). 17-23 Luglio – “Pretty Guardian Sailor Moon S” (dal 32° al 38° episodio). Ricordiamo, infine, che Pretty Guardian Sailor Moon, meglio noto semplicemente come Sailor Moon, è un manga di genere mahō shōjo scritto e disegnato da Naoko Takeuchi all’inizio degli anni novanta ed esportato in numerosi paesi esteri.