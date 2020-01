saldaPress presenta le novità editoriali legate a Garth Ennis

Il sodalizio editoriale fra saldaPress e Garth Ennis continua senza sosta portandoci due nuovi volumi dell’autore britannico. Stiamo parlando di Ritorno a Brooklyn e del secondo, e conclusivo volume, di Discesa all’Inferno.

Due storie molto diverse fra loro che presentano altrettanti volti di Garth Ennis, autore versatile e geniale che da anni è capace di stupire continuamente i propri lettori. Scritti in periodo diversi della propria attività editoriale, entrambi i racconti mostrano il grande talento di cui Ennis è dotato.

Ritorno a Brooklyn

Scritta col concorso di Jimmy Palmiotti e disegnata da Mihailo Vukelic – è un crime-noir che vi arriverà in faccia come un cazzotto ben assestato. Bob Saetta è un uomo d’onore. Eliminare ogni ostacolo che impedisce alla sua famiglia di essere la più importante tra le cosche mafiose di Brooklyn è il suo lavoro. Ma anche un killer senza scrupoli come lui ha una morale. E questa è la storia di come Bob ha deciso di tradire suo fratello e l’organizzazione che gestisce in nome della sua integrità e di una personalissima idea di giustizia. Ed è la storia della redenzione di uno dei più brutali assassini di New York. Il racconto, pubblicato originariamente in cinque capitoli, sarà racchiuso in un unico volume cartonato.

Discesa all’Inferno

Disegnato da Goran Sudzuka – è un thriller profondamente horror che ha fatto impazzire i lettori del primo volume e che ricorda da vicino le atmosfere di Se7ven, True Detective e Twin Peaks. La Cattedrale vede tornare in scena gli agenti speciali Shaw e McGregor, ancora bloccati in un magazzino di Long Beach, immersi in una realtà distorta, perduti in una dimensione completamente governata dall’orrore.

E, lasciandosi alle spalle qualunque forma di normalità, a ogni nuovo passo diventa loro più chiaro quanto sia smisurato l’incubo in cui sono precipitati. La notte sta ormai finendo: antichi peccati e vecchie menzogne che continuano a essere raccontate rischiano di provocare una nuova, terrificante alba infernale per tutti gli uomini.

Due grandi fumetti scritti da uno fra i maggiori autori brittanici, entrambi già disponibili in libreria, fumetteria e sul sito di saldaPress.