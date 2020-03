Anche il Salone del Libro di Torino è rinviato

Continuano gli annunci di variazioni ai programmi per i principali eventi in tutto il mondo. Sono molti i film, le competizioni e gli eventi che hanno cambiato date a causa del rischio contagio. Alla lista si è aggiunto poco fa anche il Salone Internazionale del Libro di Torino 2020, che avrebbe dovuto tenersi a metà maggio, ma che ora è stato rinviato a data da destinarsi.

Il Salone del Libro di Torino viene rinviato al futuro

A comunicarlo è l’organizzazione stessa, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Nonostante l’entusiasmo di tutti nel preparare questa nuova edizione dell’atteso evento, è importante garantire le condizioni di sicurezza per il pubblico e per chi lavorerà all’evento.

Per questo motivo, dopo un incontro con la Regione Piemonte e il Comune di Torino, si è quindi deciso che il Salone del Libro sarà rinviato. Le istituzioni comunque continueranno a collaborare pienamente per poter realizzare l’evento in un contesto sicuro e con l’entusiasmo che lo caratterizza.

Quali saranno quindi le nuove date? Al momento non è dato saperle. Si tratta di una decisione difficile da prendere attualmente. Non si sanno ancora infatti quali saranno gli scenari e le disposizioni governative successivamente al 3 aprile 2020, attuale termine della quarantena. Inizialmente la manifestazione avrebbe dovuto tenersi dal 14 al 18 maggio, ma ora è ancora presto per sapere cosa succederà. Maggiori informazioni saranno disponibili nelle prossime settimane in seguito a quella che viene definita testualmente “una valutazione esaustiva degli scenari futuri“.

Siete dispiaciuti per questo rinvio? Avevate in programma di visitare il Salone del Libro quest’anno?