La salsa Szechuan di Rick and Morty sta per tornare?

I fan di Rick and Morty conoscono bene la salsa Szechuan. Questo prodotto, lanciato da McDonald’s per un periodo limitato nel 1998 per celebrare l’uscita di Mulan, è infatti al centro di un episodio dell’amatissima serie TV, ricordato da Rick come uno dei più buoni condimenti di sempre. Ora, a giudicare da un recente post, pare che l’azienda sia pronta a riportare sugli scaffali questo iconico prodotto.

McDonald’s suggerisce il ritorno della salsa Szechuan citando Rick and Morty

Poche ore fa infatti la pagina neozelandese della ben nota catena di fast food ha pubblicato la foto che vedete qui sotto. Nell’immagine si vede una mano uscire da un portale che ricorda quelli creati dai protagonisti dello show per spostarsi attraverso lo spazio e le dimensioni. Tra le dita si trova un McNugget che sembra essere immerso appunto nella salsa Szechuan resa celebre da Rick and Morty in tempi recenti. La didascalia che accompagna la foto recita “In arrivo, la migliore salsa dell’universo”, accendendo le aspettative degli appassionati.

Coming soon, the best sauce in the universe. Gepostet von McDonald's am Sonntag, 1. März 2020

Sebbene sia piuttosto evidente che il piano sia di riportare questo condimento diventato cult nei ristoranti, i dettagli sono ancora piuttosto oscuri. Non si sa infatti se sarà una release limitata alla sola Nuova Zelanda o se si estenderà al resto del mondo (e ancora non si sa nulla sull’Italia). Non è completamente da escludere che possa esserci un’iniziativa congiunta con l’uscita nelle sale del remake live-action di Mulan, il film che ha dato in qualche modo il via a tutto questo, anche se al momento sembra un’ipotesi piuttosto remota.

La speranza è ovviamente che la catena abbia imparato dagli eventi passati e sia preparata a gestire il flusso di fan di Rick and Morty che accorreranno per gustare questo condimento.

E voi? Avete mai avuto occasione di provare la salsa Szechuan? E sareste interessati a gustarla di nuovo?