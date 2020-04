Salva il pianeta, diventa un eroe, la nuova campagna di Boing e Cartoonito

In occasione della Giornata della Terra, parte una nuova iniziativa dai due canali

In collaborazione con il WWF Boing e Cartoonito lanciano la loro nuova campagna Salva il pianeta diventa un eroe. Un’iniziativa dedicata all’ambiente, in occasione della Giornata della Terra. Questa ricorrenza riporta al centro dell’attenzione le tematiche ecologiste, sempre più rilevanti, e quest’anno celebra il proprio 50° anniversario. L’appuntamento è fissato al 22 aprile per tanti contenuti legati all’argomento.

Salva il pianeta diventa un eroe, al via la campagna ambientalista di Boing e Cartoonito

A partire dalle 08.00 di questa giornata, inizierà la trasmissione di dieci speciali clip musicali animate. Lo scopo di questi contenuti è sensibilizzare gli spettatori, in particolare quelli più giovani ovviamente, sul tema dell’ambiente. La rotazione proseguirà non solo per l’intera giornata, ma anche per le settimane successive, fino al mese di giugno.

Tramite una grafica accattivante, un linguaggio positivo e la forza della musica, le clip racconteranno problemi come spreco energetico e idrico, surriscaldamento globale, smog, disboscamento e molti altri. Il focus sarà su come l’inversione di tendenza sia possibile e tangibile, attraverso piccoli gesti quotidiani. Dall’uso dei mezzi pubblici alla riduzione nell’uso dei termosifoni a una gestione attenta dei rifiuti, i bambini impareranno a rispettare l’ambiente anche nella propria dimensione personale.

Tutte le clip saranno anche disponibili sulle applicazioni di Boing e Cartoonito per raggiungere il pubblico più ampio possibile. Non mancherà poi una call to action che invita i bambini a inviare messaggi e disegni dedicati alla salvaguardia dell’ambiente.

A rendere più speciale la Giornata della Terra oltre alla campagna Salva il pianeta diventa un eroe, ci sarà la premiére dello show italiano Meteoheroes. Alle 19.40 andranno in onda i primi episodi di questa serie. Protagonisti sei bambini dotati di superpoteri eccezionali, che si focalizza proprio sul rispetto dell’ambiente e della natura.

Appuntamento quindi per la Giornata della Terra del 22 aprile, per riscoprire in maniera simpatica e colorata l’importanza della difesa del nostro pianeta.