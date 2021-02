Sam Neill suggerisce un suo ritorno in Thor: Love and Thunder

L’attore Sam Neill potrebbe sbarcare nel cast di Thor: Love and Thunder. La star di Jurassic Park, messo di fronte alla domanda diretta, ha fatto intendere che ci sono grandi possibilità riguardo una sua apparizione nel film diretto da Taika Waititi, le cui riprese sono iniziate in Australia. Sam Neill, intervistato da Entertainment Tonight, ha dichiarato: “Penso che le probabilità siano piuttosto alte. Penso che Taika Waititi abbia qualche asso nella manica”. L’attore ha inoltre spiegato: “Vedremo cosa accadrà. Viaggiare dalla Nuova Zelanda all’Australia attualmente è problematico, ma vedremo se si può risolvere in qualche modo”. Dichiarazioni che lasciano grandi spiragli riguardo la presenza di Sam Neill in Thor: Love and Thunder.

Il cast di Thor: Love and Thunder

Nel cast di Thor: Love and Thunder, accanto ai protagonisti Chris Hemsworth e Natalie Portman, ci saranno anche gli interpreti dei Guardiani della Galassia Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff. Oltre a Bradley Cooper e Vin Diesel, Karen Gillan nella parte di Nebula e Jamie Alexander in quella di Lady Sif. Matt Damon è tra i nuovi arrivi con un ruolo ancora non specificato. Il regista Taika Waititi riprenderà il ruolo di Korg. L’uscita del film è stata recentemente spostata al 6 maggio 2022.

Chris Hemsworth ha pubblicato sul suo Intagram le foto del primo giorno di produzione, tre giorni fa, condividendo l’immagine di una cerimonia tradizionale a cui hanno preso parte lui e Waititi. Ha usato il post non solo per annunciare l’inizio delle riprese, ma anche per istruire gli altri sul significato dell’Australia Day, che si svolge il 26 gennaio. “Un bellissimo inizio per le nostre riprese di oggi con una cerimonia di benvenuto nel Paese dei ballerini Gamay della nazione Gadigal e Bidiagal e performance e karakia di ballerini Maori di Te Aranganui”, ha scritto Chris Hemsworth.