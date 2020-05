Samuel L. Jackson non è l’attore più volgare di Hollywood...

Grazie ad un nuovo studio, sembra che ora conosciamo la risposta a una domanda molto curiosa: “Quale attore di Hollywood dice più parolacce?” A primo acchito la risposta più ovvia sarebbe stata Samuel L.Jackson, ma secondo lo studio sembra che sia stato superato da Leonardo DiCaprio e Jonah Hill. Proprio così: Jonah Hill ha pronunciato più parolacce di qualsiasi altro attore di Hollywood! Stando alla ricerca di Buzz Bingo, Hill avrebbe detto 376 parolacce nel corso della sua carriera, mentre Samuel L.Jackson sarebbe fermo alla modica cifra di 301.

Jonah Hill ha anche colto l’occasione per pubblicare su Instagram quanto fosse felice di aver trovato queste informazioni dallo studio di BuzzBingo. Ecco cosa ha detto: “Tante persone da ringraziare. @martinscorsese_ grazie per avermi spinto oltre il limite. E ovviamente il grande @samuelljackson. Onorato”. È interessante notare che una grande spinta per questo “riconoscimento” sia arrivata col film del regista Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street. A quanto pare, il film ha il conteggio delle parolacce più alto di qualsiasi altro film di Hollywood.

The Wolf of Wall Street è il film con più parolacce

The Wolf of Wall Street ha 715 parolacce sparse in tutti i 180 minuti del film. Se non sei sorpreso che Samuel L. Jackson sia solo al terzo posto in questa classifica, potresti essere ancora più sorpreso dal fatto che uno dei suoi collaboratori più famosi, Quentin Tarantino, abbia solo un film nella sua lista dei dieci migliori. Le Iene è l’unico show a farsi strada nella lista, il che è sorprendente considerando come i film di Tarantino siano ricordati per il loro linguaggio colorato. Ricapitolando The Wolf of Wall Street ha ottenuto “l’invidiabile” primato di essere il film con più parolacce in assoluto l’acclamatissimo Diamanti Grezzi si aggiudica il secondo posto con 646, mentre la terza piazza va a Casinò, un altro film di Scorsese, con 606 parolacce.