Samuel L. Jackson rivela il suo Avenger preferito

Samuel L.Jackson ha svelato che il suo Avenger preferito è Black Widow, la Vedova Nera interpretata dall’attrice Scarlett Johansson. Durante un’intervista con THR, l’attore ha risposto ad alcune domande del pubblico e tra queste c’era anche quella sugli Avenger. Dopo una risposta simpatica, in cui Jackson dice che il preferito è Nick Fury perché è interpretato da lui, l’attore ha indicato proprio Black Widow.

Di seguito il video con la risposta dell’attore:

Samuel L. Jackson è un veterano del Marvel Cinematic Universe visto che è presente dall’inizio della saga. Il suo personaggio è stato fondamentale in diversi momenti della storia. Basti pensare alle vicende di The Winter Soldier, ma anche alla fine di Infinity War, dove richiama Captain Marvel che salverà Tony Stark dallo spazio profondo. Nel 2009 Samuel L.Jackson è stato inserito nel libro dei Guinness dei primati come attore che in carriera ha realizzato il record di incassi al botteghino e non, con una somma di 7,42 miliardi di dollari lordi maturata in 68 apparizioni cinematografiche. Nel 2019, grazie ai film Captain Marvel, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far from Home, ha superato Harrison Ford come attore con il maggiore incasso al box office americano.

Black Widow uscirà nelle sale il 6 novembre 2020

Riguardo il personaggio preferito dall’attore, Black Widow, Scarlett Johansson tornerà al suo ruolo Marvel nell’omonimo film, un prequel che darà il via alla Fase Quattro dell’MCU il 6 novembre 2020. Originariamente questo film avrebbe dovuto debuttare nelle sale il 1 maggio (in Italia il 29 aprile). In seguito alla chiusura delle sale per il rischio di contagio dovuto all’epidemia in corso, è slittato. Il film, diretto da Cate Shortland vedrà il ritorno di Scarlett Johansson nella serie, accompagnata da Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz. Protagonista assoluta l’agente dello S.H.I.E.L.D. Natash Romanoff che dovrà fare i conti con il proprio passato. La colonna sonora del film è stata composta da Alexandre Desplat.