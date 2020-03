Samurai 8, termina l’ultimo manga di Masashi Kishimoto

Samurai 8 – La leggenda di Hachimaru, ultima fatica di Masashi Kishimoto, terminerà la sua pubblicazione la prossima settimana. La storia, disponibile sulle pagine di Weekly Shonen Jump, giungerà a conclusione con all’attivo solamente 43 capitoli.

La notizia è arrivata direttamente dall’account Twitter della rivista, il cui diciassettesimo volume sarà disponibile in Giappone a partire da lunedì 23 marzo.

Samurai 8 will officially come to an end in Issue #17 — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) March 18, 2020

Erano molti i rumors che sostenevano come l’ultimo lavoro di Kishimoto non stesse soddisfando le aspettative di editore e lettori. Samurai 8 – La leggenda di Hachimaru è la serie che succede Naruto, successo globale che per anni è stato acclamato da pubblico e critica. In questo nuovo racconto il mangaka Masashi Kishimoto ricopriva esclusivamente il ruolo di sceneggiatore, mentre la parte grafica era curata da Akira Okubo.

Il protagonista Hachimaru è un ragazzino apparentemente debole che verrà chiamato a compiere una grande impresa. Ancora non sa di essere una delle chiavi che salveranno il mondo e che la sua vita sta per essere sconvolta. Dovrà diventare un samurai e partire in cerca delle chiavi per aprire la scatola di Pandora, in cui il dio guerriero Acala sigillò il sistema per salvare le stelle.

Samurai 8 – La leggenda di Hachimaru è pubblicato in Giappone dal maggio 2019 con all’attivo attualmente 4 tankobon. L’edizione italiana è curata da Planet Manga che ha presentato il primo volume durante l’edizione 2019 di Lucca Comics & Games.