Il San Diego Comic-Con del 2020 sarà davvero molto particolare. A causa degli eventi degli ultimi mesi infatti, l’evento californiano atteso ogni anno da milioni di appassionati della cultura pop, non si terrà nella forma classica. Ha quindi cambiato nome, diventando ufficialmente [email protected] e si svilupperà attraverso incontri digitali. Sarà perciò un’edizione diversa dal solito che però porterà comunque tante novità interessanti, che non vediamo l’ora di scoprire.

Un’avventura in digitale

Questa nuova versione della manifestazione sarà particolarmente interessante per il grande pubblico, soprattutto quello italiano. Tutti i panel che caratterizzano il San Diego Comic-Con saranno infatti trasmessi in streaming e quindi, per la prima volta, saranno accessibili direttamente anche a chi non ha la possibilità di recarsi fisicamente sul luogo della manifestazione (e anche a chi resta fuori dagli incontri per l’esaurimento dei posti in sala).

Grazie a questo quindi potremo avere finalmente accesso a tantissimi panel affascinanti di approfondimento che, normalmente, passano un po’ in sordina. Il San Diego Comic-Con infatti non è solo grandi annunci e trailer, ma anche tanti incontri dedicati ai temi più vari della cultura pop. Si va dai modi più corretti per raccontare la malattia mentale a workshop per disegnare le Tartarughe Ninja fino a dibattiti sull’uso del termine Graphic Novel (tornati d’attualità anche qui in Italia in questi giorni) e molto altro ancora.

Noi abbiamo preparato una lista degli annunci più importanti che potrebbero arrivare in questa edizione digitale e più sotto potrete leggere tutto. Come una sorta di aggiunta bonus però, non dimenticatevi di tutti questi incontri che potrete seguire e che offrono tante opportunità di esplorare a fondo il mondo dei fumetti, del cinema, dei videogiochi, delle serie TV e molto altro ancora in compagnia di nomi importantissimi del settore. Potete trovare il calendario completo qui: ricordatevi di aggiungere 9 ore all’orario indicato per vederli in diretta (oppure recuperateli successivamente quando disponibili in differita).

Fatta questa importante premessa, andiamo a scoprire quali saranno le grandi notizie che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Ci sarà da divertirsi!

San Diego Comic-Con 2020, 5 annunci da attendere

5. Marvel Television, ultimo atto

Il mondo televisivo Marvel sta subendo una grande trasformazione. Tutti gli show realizzati finora si stanno avviando alla conclusione in vista del rilancio su Disney+ a opera direttamente dello studio cinematografico. C’è però un’ultima serie da scoprire ed è Helstrom. Questa avrà un panel dedicato al [email protected] ed è probabile che in questa occasione si avrà finalmente un primo trailer del progetto, oltre che qualche informazione aggiuntiva sul suo futuro in questo momento di transizione.

Ci saranno però anche altre novità legate alla Casa delle Idee durante la manifestazione. Nonostante infatti l’assenza ufficiale dei Marvel Studios, ci sarà la presentazione ufficiale di Marvel’s 616, serie documentario dedicata all’impatto dei fumetti della casa editrice sul nostro mondo. Inoltre non è da escludere qualche piccola rivelazione sul futuro delle serie TV Disney+, rimandate a causa dei ritardi nella produzione degli ultimi mesi…

4. Un sequel del Constantine di Keanu Reeves

Questo annuncio è così in basso nella classifica semplicemente perché è tutto tranne che sicuro. Tuttavia, sabato alle ore 21.00 (ora italiana) si terrà uno speciale panel dedicato al 15° anniversario di Constantine. Il film, incentrato sull’omonimo detective dell’occulto dei fumetti Vertigo, nel tempo è diventato un piccolo cult e recentemente sono circolate voci su possibili nuovi progetti legati a esso, complice anche la rinnovata popolarità del suo protagonista.

Proprio Keanu Reeves sarà presente all’incontro, insieme al regista Francis Lawrence e il produttore Akiva Goldsman. Di solito queste occasioni sono ideali per fare annunci incredibili e un sequel di Constantine potrebbe ‘rompere l’Internet’ (o almeno una parte). Le possibilità concrete che ciò accada sono parecchio remote e anche se fosse in sviluppo un progetto del genere la rivelazione avverrebbe probabilmente alla convention dedicata a DC Comics di fine agosto. È quindi più probabile un annuncio relativo a edizioni home video speciali o similari, ma al San Diego Comic-Con si può sempre sognare…

3. I grandi premi del fumetto

Da anni questa manifestazione è la casa degli Eisner Awards, tra i più importanti riconoscimenti dedicati al mondo del fumetto occidentale. Si tratta di una cerimonia estremamente attesa dalla nona arte, che ogni anno celebra i migliori titoli e artisti di questo mondo.

La partenza sarà alle 4.00 del mattino di sabato 25 (ora italiana) e ci saranno tantissime categorie da premiare. Si tratta chiaramente di un’occasione importante per trovare nuove idee per le letture dei prossimi mesi (oltre che per ‘tifare’ per i nostri titoli preferiti delle ultime settimane). Al di là dei vincitori però, è già possibile dare un’occhiata alla lista dei candidati, per iniziare ad arricchire la propria wishlist.

2. Amazon Prime Video accelera

Alle 21.00 italiane di giovedì 23 prenderà il via un poker di incontri che gli appassionati di serie TV non vorranno assolutamente perdersi. Amazon Prime Video infatti presenterà uno dietro l’altro quattro dei suoi progetti futuri, tutti estremamente interessanti. Ad aprire le danze sarà Truth Seekers, nuova serie horror comedy che vedrà riunita ancora una volta la mitica coppia Simon Pegg/Nick Frost.

Subito dopo toccherà a Utopia, remake americano di una serie TV inglese celebrata dalla critica durante la propria trasmissione originale in patria. Chiuderanno il programma due recenti successi della piattaforma, ovvero Upload e The Boys per parlare del futuro di entrambi gli show. Un quartetto di incontri davvero affascinanti che potrebbero regalare grandi emozioni, curiosità e ovviamente trailer e anticipazioni di ciò che attende gli utenti del servizio.

1. Tutto su Star Trek

Il franchise di Star Trek sta avendo una nuova vita, soprattutto dal lato televisivo. E così, uno dei primi eventi importanti del San Diego Comic-Con 2020 sarà proprio dedicato a questo universo. Ci sarà spazio innanzitutto per un approfondimento su Star Trek: Discovery, con una speciale lettura del copione in compagnia del cast della serie TV. Dopodiché si passerà alla serie di prossima uscita Star Trek: Lower Decks. Un progetto animato in arrivo a inizio agosto dedicato alle retroguardie dell’equipaggio della USS Cerritos.

Infine, arriverà il momento del più grande successo di Star Trek degli ultimi tempi, ovvero la serie dedicata al leggendario capitano Picard. Il cast al gran completo si confronterà con i fan sul finale della prima stagione e (probabilmente) anticiperà qualcosa su ciò che arriverà in futuro. Siete pronti a scoprirlo?

Il [email protected] non si esaurisce però solo in questi incontri. Ci saranno infatti novità su show come Queste oscure materie, Vikings, The Walking Dead e i suoi spin-off ma anche su film come New Mutants. Saranno giorni intensi, pieni di notizie per cui vi invitiamo a seguirci attentamente per rimanere aggiornati su tutte le novità che arriveranno!