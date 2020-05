Un annuncio che in molti aspettavano è finalmente arrivato: il San Diego Comic-Con 2020 si terrà online. La comunicazione è arrivata nelle ultime ore a pochi giorni da quella relativa alla cancellazione dell’evento in forma fisica. La manifestazione californiana quindi avrà comunque luogo, con la sua classica serie di annunci e presentazioni di grande impatto e sarà accessibile a chiunque.

San Diego Comic-Con, l’edizione 2020 sarà online

Nel corso degli anni questa convention si è dimostrata una delle più importanti a livello internazionale per il mondo della cultura pop. Al di là del mondo dei fumetti, da sempre uno degli aspetti centrali della manifestazione, dal palco delle sue sale conferenze si sono tenuti annunci importantissimi per tutto il settore dell’intrattenimento, compresi cinema e serie TV.

Solo l’anno scorso ad esempio c’è stata l’attesissima presentazione della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Dal palco della leggendaria Hall H, Kevin Feige ha rivelato tutti i progetti del franchise fino al 2022. Un calendario che poi ha subito diverse modifiche, in seguito ovviamente alle decisioni governative per contenere il contagio da nuovo Coronavirus.

Per lo stesso motivo, come per tante altre manifestazioni del genere, qualche giorno fa si è deciso che il San Diego Comic-Con 2020 non si sarebbe tenuto nella sua forma tradizionale. Sono così nate speculazioni in merito a una possibile versione online, confermata poche ore fa. Per farlo, l’organizzazione ha optato per un simpatico video in cui prende in giro alcuni degli aspetti dell’evento.

Nel filmato infatti si parla di #ComicconAtHome evidenziando l’assenza di code, la disponibilità completa di biglietti, l’assenza di code e molto altro. Insomma, si cerca di vedere i lati positivi in questo trasferimento sul web.

E voi cosa ne dite? Siete pronti ad assistere a questa nuova versione dell’evento più celebrato della cultura pop direttamente da casa?