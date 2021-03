Il San Diego Comic-Con salta anche il 2021 (ma forse tornerà a novembre)

Il Comic-Con di San Diego va in pausa per un altro anno. L’evento sulla cultura pop è stato, ancora una volta, rinviato dopo l’annullamento dello scorso anno a seguito dell’epidemia di coronavirus. “Anche se siamo incoraggiati dall’introduzione del vaccino e dal numero crescente di individui inoculati, sembra che luglio sarà ancora troppo presto per organizzare in sicurezza un evento di persona delle dimensioni del Comic-Con”, ha fatto sapere l’organizzazione in una dichiarazione. “Per questo motivo, abbiamo preso la decisione impegnativa di posticipare il Comic-Con 2021 come incontro di persona fino alle nostre date del 2022“. Quindi: “E ancora una volta tenere la celebrazione di quest’anno come il Comic-Con @ Home online gratuito”.

Si apre uno spiraglio per un piccolo evento a novembre

La festa virtuale sarà ridotta a un evento di tre giorni, che si svolgerà dal 23 al 25 luglio 2021. Infatti i molteplici rinvii di Comic-Con e WonderCon hanno lasciato l’organizzazione con “risorse finanziarie limitate”. Nel mese di novembre a San Diego è aperto un piccolo spiraglio. Nel comunicato si legge: “Poiché la tempistica e la portata del nostro evento più ampio hanno tenuto in grande considerazione la nostra decisione di posticipare, riteniamo che il lancio di un evento di persona più piccolo in un secondo momento possa essere un’alternativa sicura”.

L’annullamento del Comic-Con lo scorso anno ha segnato la prima volta nei 50 anni di storia della SDCC il blocco all’evento. Chi ha acquistato i badge per l’edizione 2021 verrà automaticamente registrato, senza costi aggiuntivi, al Comic-Con del 2022, a meno che non chieda un rimborso. L’anno scorso i fan hanno scelto di celebrare l’evento, dopo lo spostamento, in un modo piuttosto particolare. Un altare, quasi un santuario, è stato eretto dall’altra parte della strada rispetto al San Diego Convention Center, dove di solito si tiene il Comic-Con. I fan hanno lasciato borse del passato, così come opere d’arte e persino candele di preghiera.