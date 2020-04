Il San Diego Comic-Con sta per annunciare il rinvio?

Il San Diego Comic-Con subirà un rinvio? Moltissimi fan americani (ma non solo) del mondo del fumetto e della cultura pop in generale se lo stanno chiedendo in queste ore. Con l’estensione sempre maggiore dell’emergenza contagio infatti è facile immaginare che saranno necessari provvedimenti per questa grande manifestazione. Una scelta non dissimile da quella presa da tanti altri grandi eventi del settore. E a quanto pare l’annuncio sta per arrivare.

Rinvio del San Diego Comic-Con, ormai ci siamo?

Nelle ultime ore è comparso un articolo sul San Diego Union-Tribune dove il capo della Tourism Authority della città Joe Terzi ha fatto il punto sulla situazione. È bene sottolineare che non si tratta di una figura interna all’organizzazione, ma potrebbe essere a conoscenza di dettagli importanti. È sulla base di quelli che ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Stanno valutando le responsabilità finanziarie che avrebbero nel caso di una cancellazione. Una volta che verranno a capo di questo aspetto prenderanno una decisione. Basandoci su ciò che sappiamo è molto improbabile che possano tenerlo a luglio. Con altre manifestazioni potresti fare cose per tenere le persone separate, ma il Comic-Con è una bestia completamente differente, è un mare enorme di persone“.

Una notizia che sicuramente amareggerà tantissimi appassionati, non solo quelli che avevano in progetto di prendere parte all’evento quest’anno. La manifestazione, che dovrebbe tenersi dal 23 al 26 luglio per il momento, è l’occasione per tantissimi annunci e rivelazioni. Tantissimi trailer debuttano in quei giorni, uniti a comunicazioni importanti come quella dello scorso anno incentrata sulla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Adesso ovviamente ci sarà da attendere. Non è ancora scontato che il San Diego Comic-Con vada incontro a un rinvio. Potrebbero esserci soluzioni alternative che l’organizzazione valuterà. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulla situazione passo passo.