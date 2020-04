Sandman era pronta a iniziare le riprese

Sandman, serie Netflix tratta dall’opera di Neil Gaiman, dovrà aspettare la fine dell’emergenza causata dal coronavirus prima di iniziare la produzione. Gaiman, intervenendo su Tumblr, ha aggiornato tutti i fan sulla situazione attuale dello show. “Sta andando davvero bene, tranne per il fatto che attualmente sia in un certo senso in ibernazione fino a quando le persone potranno ricominciare a fare tv“, ha esordito. La produzione era pronta per iniziare: “Gli script per la prima stagione sono scritti, è iniziato il casting, i registi sono stati assunti, i set erano stati costruiti. Tutto era pronto per entrare nella fase di produzione e poi abbiamo dovuto mettere in pausa”.

Neil Gaiman: “Sandman ritornerà a muoversi senza intoppi”

Neil Gaiman ha poi precisato che: “Non appena il mondo sarà pronto per realizzare delle serie televisive, Sandman ritornerà a muoversi senza intoppi verso la realizzazione. Nell’attesa stiamo sfruttando l’opportunità per produrre i migliori script possibili”. Gaiman è coinvolto nello sviluppo della serie in collaborazione con David S. Goyer e Allan Heinsberg. La prima stagione è formata da undici episodi mentre la seconda è già in fase di sviluppo.

Ricordiamo che Sandman è una serie a fumetti scritta da Neil Gaiman, pubblicata dalla DC Comics negli Stati Uniti tra il 1989 e il 1996. Incentrata su una nuova versione di un personaggio dei fumetti della DC del periodo Golden Age. Negli anni ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti ed è ritenuta una delle migliori saghe a fumetti di sempre. Il Los Angeles Times la definisce «La più grande saga epica nella storia dei fumetti. Mentre Stephen King le definisce: «Storie grandiose e noi tutti siamo fortunati a possederle.» Infine la rivista Entertainment Weekly la pone al 46º posto nella classifica delle 100 migliori opere letterarie dal 1983 al 2008 e al quinto fra le sole graphic novel.