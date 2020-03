Sanosauro, per ripassare con i bambini le regole per battere il Coronavirus

Sanosauro è il piccolo e saggio dinosauro arrivato ai giorni nostri e, grazie ai consigli degli amici di Laborest, è tornato con una missione molto speciale: Far capire ai bambini le regole principali da seguire per evitare i possibili contagi da Coronavirus, l’invisibile nemico che spaventa un po’ anche ai grandi. Armato di tanta simpatia e con l’aiuto di grafiche e immagini colorate, Sanosauro è il protagonista di un video in cui ricorda gli importanti consigli di prevenzione per giocare e fare i compiti a casa.

Sanosauro e i suoi preziosi consigli

La preistorica mascotte di Laborest per l’area pediatrica del polo nutraceutico Uriach Italy, sa bene che i bambini possono dare il loro importante contributo in queste difficili giornate e poter diventare piccoli eroi, rispettando semplici regole:

Lavarsi spesso e bene le mani

Trattenere i colpi di tosse e gli starnuti in trappola coprendosi la bocca con un fazzoletto

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

Non stare troppo vicini, evitando i luoghi affollati e rispettando la distanza di almeno 1 metro

Sappiamo tutti che giocare senza gli amichetti del cuore accanto è più difficile, ed è proprio per questo che Sanosauro è pronto a suggerire tante idee a bimbi, mamme e papà per trascorrere queste giornate senza noia all’insegna del divertimento.

Nel suo magico mondo, Sanosauro vuole diventare un grande artista perché gli piace tantissimo disegnare. Tutti i bambini che hanno la sua stessa passione possono armarsi di matite e pennarelli e divertirsi insieme al lui sulla sua pagina, dove si potranno scaricare i disegni di Sanosauro da colorare, oppure sbizzarrirsi con la fantasia e porporre un proprio disegno di Sanosauro.

Sanosauro è vicino ai bambini di tutta Italia, e sa che restando a casa e rispettando le regole tutti insieme, riusciremo nella missione, saremo forti e sani come lui, ma soprattutto che #Andràtuttobene.