Un altare in memoria del San Diego Comic-Con creato dai fan

Il Comic-Con di San Diego si svolgerà in forma virtuale a seguito della pandemia di coronavirus (COVID-19). Sebbene ciò significhi che l’evento non si terrà di persona, i fan hanno scelto di celebrare l’evento in un modo piuttosto particolare. Un altare, quasi un santuario, è stato eretto dall’altra parte della strada rispetto al San Diego Convention Center, dove di solito si tiene il Comic-Con. I fan hanno lasciato borse del passato, così come opere d’arte e persino candele di preghiera. “I residenti della Contea di San Diego si sono riuniti per mostrare amore e rispetto per il Comic-Con. La popolare convention artistica è online quest’anno e i residenti hanno voluto far sapere a tutti che il Comic-con di San Diego non è dimenticato e li vedremo di nuovo 2021 a San Diego“, ha detto Chris Morrow, uno degli organizzatori dietro il santuario.

With San Diego @Comic_Con fans missing the convention in-person this year, some have left an #SDCC tribute across the street ahead of the virtual event (📸: @morrowchris) https://t.co/9VMQnIvqbS — 10News (@10News) July 20, 2020

L’evento si svolgerà dal 22 al 26 Luglio

I fan sono invitati a lasciare qualsiasi cosa fino al 27 luglio. Tutte le note saranno inviate agli organizzatori ufficiali del Comic-Con. Questa è la prima volta che il Comic-Con è stato ufficialmente cancellato. Al suo posto, si terrà un evento virtuale. Nel corso della settimana, vari pannelli virtuali verranno trasmessi in streaming live attraverso il canale YouTube ufficiale del Comic-Con e altri siti Web. Comic-Con @Home si svolgerà dal 22 luglio al 26 luglio.

The New Mutants ha sviluppato un nuovo teaser trailer realizzato per il San Diego Comic Con. È previsto infatti un panel col regista Josh Boone e i suoi giovani interpreti. Ad oggi l’uscita del lungometraggio è collocata negli Stati Uniti il 28 agosto ma può essere ancora ricollocata. Il regista di The New Mutants ha affermato che gli piacerebbe ancora continuare con il suo piano originale e completare una trilogia di spin-off sui mutanti. Attraverso Twitter è stata condivisa una conversazione tra Josh Boone e la rivista SFX. Discutendo sulla possibilità che The New Mutants sia un film unico.