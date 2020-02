Quando sapremo di più sulle serie Marvel e Star Wars di Disney+?

C’è molto fermento in merito a Disney+, nuova piattaforma streaming proprietaria che debutterà a brevissimo in Italia. Questo anche grazie ai contenuti originali che devono arrivare, legati ai franchise più importanti dello studio. Disney+ infatti ospiterà diverse serie ambientate nell’universo Marvel e anche in quello di Star Wars, come The Mandalorian, uno dei più grandi successi della piattaforma finora. Ancora però non ci sono troppi dettagli in merito.

Disney+, le serie Marvel e Star Wars quando arriveranno?

O meglio, ci sono alcune conferme in merito a quali progetti siano attualmente in sviluppo, ma molte meno sulle date di uscita. Per esempio, il Marvel Cinematic Universe ha già ben otto show in cantiere a varie fasi di sviluppo (alcuni stanno già girando, altri stanno finendo, altri sono ancora al casting…). Tuttavia non c’è ancora una data dettagliata, con solo alcuni riferimenti a stagioni o mesi in cui dovrebbero uscire.

Qualcosa di simile vale per il mondo di Star Wars. Attualmente infatti sono ufficialmente in sviluppo una serie su Obi-Wan Kenobi e una su Cassian Andor, oltre che una seconda stagione di The Mandalorian. Anche qui però non ci sono particolari informazioni sull’uscita.

Ebbene, stando ad alcuni rumor, tutto sta per cambiare. Sembra infatti che il prossimo 5 marzo ci sarà un evento a Londra dedicato proprio a Disney+. Sarà probabilmente un’occasione per dare il là al lancio europeo della piattaforma e qui si attendono tanti nuovi dettagli sui prossimi progetti, a partire da quelli sopracitati.

Al di là delle date di uscita, qualcuno spera possano esserci anche delle notizie di casting, come quelle relative agli interpreti di Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight. E chissà che non ci possano essere nuove rivelazioni… Dopotutto potrebbero esserci tante altre serie Marvel e Star Wars in programma per Disney+. Voi cosa vi aspettate da questo evento?