Sara Pichelli si aggiudica il Romics d’Oro dell’edizione XXVII

Nella prossima edizione della manifestazione romana, Sara Pichelli riceverà il Romics d’Oro, dedicato alle firme più importanti della nona arte. La fumettista italiana si è affermata sempre di più negli ultimi anni come una delle matite più amate del mondo del fumetto internazionale. In particolare l’artista ha lavorato moltissimo nel mondo Marvel Comics, soprattutto in storie legate all’universo di Spider-Man.

Romics d’Oro, il premio va a Sara Pichelli

Classe 1983, questa autrice sviluppa fin da subito un interesse profondo per il disegno. Dopo aver studiato alla Scuola internazionale di Comics di Roma, si dedica al mondo dell’animazione. Nel tempo lavorerà come storyboarder e character designer, per poi prendere parte alla produzione di Winx Club – Il segreto del regno perduto.

La sua vita artistica tuttavia prende una svolta definitiva quando nel 2008 partecipa al Chester Quest, promosso dal talent scout di Marvel Comics C.B. Cebulski. Grazie a questo concorso entra nella casa editrice e inizia a collaborare ai disegni di Ultimate Comics: Spider-Man, con le sceneggiature Brian Michael Bendis. Insieme a lui nel 2011 da vita a Miles Morales, che erediterà il ruolo di Spider-Man da Peter Parker in questo universo parallelo.

Grazie al suo lavoro sul personaggio si fa notare sempre di più, entrando nelle Marvel Young Guns (i talenti su cui investire) nel 2014. Quando poi il giovane Miles diventa protagonista di Spider-Man: Un nuovo universo, la disegnatrice ottiene anche la notorietà all’esterno dell’ambiente fumettistico. La pellicola otterrà un successo eccezionale, vincendo anche il Premio Oscar per il Miglior film d’animazione.

Attualmente l’autrice sta collaborando insieme a J.J. Abrams e il figlio Henry a una miniserie dedicata a Spider-Man.

La XXVII edizione di Romics si terrà a Roma dal 2 al 5 aprile. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a continuare a seguirci o a consultare il sito ufficiale.