Buffy compie 40 anni: Sarah Michelle Gellar celebra la serie cult

Buffy, la protagonista della serie Tv cult creata da Joss Whedon, ha compiuto quaranta anni. Sarah Michelle Gellar, che per anni ha interpretato la Cacciatrice, ha voluto celebrare la ricorrenza con un post condiviso sui social. “Mi sono appena resa conto che oggi è il 40esimo compleanno di Buffy Summers. Non riesco a crederci” scrive l’attrice “Ci ha insegnato che la cosa più difficile a questo mondo è viverci. Quindi in suo onori, cerchiamo di essere coraggiosi”. Per poi aggiungere: “Questo potrebbe non essere il modo in cui siamo abituati a vivere le nostre vite, ma cerchiamo di trovarvi la bellezza nascosta. Così che possiamo tutti vivere a lungo e in sicurezza. #happybirthdaybuffy #buffy40”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Michelle (@sarahmgellar)

In cantiere un revival di Buffy?

Nel 2018 è arrivata la notizia che una nuova serie contemporanea di Buffy fosse in sviluppo, con la showrunner di Midnight, in Texas, Monica Owusu-Breen al timone e il creatore della serie originale Joss Whedon come produttore esecutivo. Sebbene i primi rapporti caratterizzassero la serie come un reboot, Owusu-Breen ha successivamente chiarito che il progetto – che avrà un’attrice nera nel ruolo principale – potrebbe essere meglio classificato come un revival.

Buffy Anne Summers è un personaggio immaginario protagonista di film, libri, serie TV, fumetti e videogiochi. La sua prima apparizione risale al film Buffy – L’Ammazza Vampiri. Quest’ultimo ebbe scarso successo ma portò alla realizzazione dell’omonima serie televisiva e dei suoi numerosi spin-off come racconti, fumetti e videogiochi nonché la serie TV Angel. Il personaggio è stato interpretato nel film da Kristy Swanson, in televisione da Sarah Michelle Gellar e nel videogame da Giselle Loren. Il personaggio di Buffy compare per la prima volta nel film Buffy – L’Ammazza Vampiri (1992), interpretato da Kristy Swanson.