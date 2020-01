Saturday Night Live, arriva il mazzo di carte da gioco!

“Live, from New York it’s Saturday Night!“. Un grido assolutamente noto agli appassionati di comicità a stelle strisce, quello che inaugura uno dei programmi più amati del genere. Fucina di talenti, negli anni ha portato alla ribalta comici di ogni tipo, da Dan Aykroyd a Bill Murray, passando per Eddie Murphy, Bill Hader e tantissimi altri. E ora arriva un prodotto dedicato proprio alla storia di questo show, con un design davvero interessante.

Saturday Night Live, un mazzo di carte dedicato alla sua storia

Si tratta di un mazzo di carte da gioco francesi, che riporta tutta l’atmosfera del leggendario programma comico. Tutto, dalla scatola al retro delle carte richiama le registrazioni del mitico Studio 8H, con tanti piccoli riferimenti nascosti che gli appassionati potranno divertirsi a trovare.

Ovviamente, non mancano citazioni ai personaggi, gli attori e gli sketch più iconici del programma. Stefon, il Weekend Update, The Ladies Man, “More Cowbell” e molto altro ancora saranno tutti citati nelle carte. In particolare, a loro sono riservate le illustrazioni delle figure, cioè le carte dal Jack a Re.

Potete vedere qui intorno alcune immagini del mazzo di carte, dove potete scoprire il ricercato design di questo prodotto.Potete trovarlo sul sito ufficiale a esso dedicato.

E voi, cosa ne pensate? Siete tra i tanti fan del Saturday Night Live? State seguendo ancora questo show di comicità americana rigorosamente in diretta? Quali sono i vostri momenti preferiti, tra monologhi, host, sketch, personaggi e molto, molto altro ancora? E qual è il vostro comico preferito che è passato di qui?