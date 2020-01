Saw, trapela il titolo del nuovo film?

Il misterioso reboot di Saw interpretato da Chris Rock avrebbe finalmente un titolo. Un utente lo avrebbe intercettato sul sito web Reddit e corrisponderebbe a Spiral: From the Book of Saw. Conosciuto finora con il titolo di lavorazione di The Organ Donor, Il titolo avrebbe anche una logica visto il punto in cui il franchise è arrivato. Nel precedente capitolo della saga si esplorava l’idea che gli insegnamenti del killer Jigsaw diventassero un qualcosa da imitare per persone con riflessi criminali.

Chris Rock analizza cosa ci attende nel nuovo capitolo

Spiral: From the Book of Saw indicherebbe che l’eredità di Jigsaw è stata raccolta da qualche adepto. Intanto Chris Rock ha rassicurato tutti sulla buona riuscita del nuovo progetto. Queste le sue parole: “Un sacco di volte vado al cinema o guardo un film o una serie tv a casa e penso ‘Due battute avrebbero fatto la differenza’”. Per poi aggiungere: “Adoro lo show, ma credo che sia privo di humor. Perciò mi è sembrato un luogo fertile”. Lo show manterrà la sua impronta: “Tra parentesi, vedo il nuovo the Saw come un canovaccio bianco. Sarà ancora Saw, sarà pieno di sangue, ricco di gore, ma ci sarà anche dello humor qua e là. Tranquilli però, non diventerà Scary Movie, è Saw”.

Saw è un franchise di film dell’orrore creato da James Wan e Leigh Whannell e composto finora da otto pellicole, realizzate a partire dal 2004. La trama di questa serie di film ruota intorno all’astuto ed efferato maniaco omicida John Kramer, alias Jigsaw, sofferente di un cancro al cervello in fase terminale, e ai suoi apprendisti. Le vittime vengono catturate e poste in trappole mortali, dalle quali è possibile uscire solitamente dopo mutilazioni e sofferenze.