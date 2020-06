Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco sono uno dei contenuti più particolari del catalogo di BAO Publishing. Si tratta di vignette, disegnate con uno stile originale e complesso, tutte sul caratteristico sfondo rosso. Una serie lunghissima di fumetti, che incrociano tantissime tematiche in un mix ermetico e complesso di nonsense, cinismo, acidità, tristezza, ironia e confusione. E ora, sono pronti a tornare in libreria.

L’Opera Omnia de Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco torna con un nuovo volume

A partire dal 18 giugno infatti arriverà su tutti gli scaffali BAH, il terzo capitolo della raccolta completa di queste così particolari opere. Un nuovo insieme di vignette che, come ormai i lettori sanno bene, andranno a raccontare un flusso continuo di umanità, in una maniera a volte provocatoria, a volte toccante, ma sempre con il desiderio di rompere gli schemi precostituiti.

L’edizione del nuovo volume è impreziosita da un collaboratore d’eccezione. A occuparsi del design del libro è stato infatti uno degli artisti più apprezzati al momento, ovvero LRNZ. Sempre lui si è occupato dell’introduzione in cui si sofferma moltissimo sul tratto utilizzato in queste vignette. I disegni de Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco possono apparire semplicistici, ma in realtà nascondono molto di più. È per questo che LRNZ lo celebra, sottolineando come “con un gesto così semplice solo un grande pittore può raccogliere tanto“.

Vi ricordiamo che BAH, terzo volume dell’Opera Omnia de Gli Scarabocchi arriverà sugli scaffali il prossimo 18 giugno. Per maggiori informazioni a riguardo, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di BAO Publishing.