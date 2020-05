Ci sarà un nuovo remake di Scarface e sarà l’italiano Luca Guadagnino a dirigere la pellicola. L’annuncio, riportato da Variety, è arrivato poche ore fa, e sembra destinato a dare lo slancio giusto alla produzione. Questo progetto è infatti in fase di sviluppo da diverso tempo, ma ora che ha finalmente un regista potrebbe essere pronto a concretizzarsi.

Scarface, Luca Guadagnino al lavoro sul remake

Nel corso della preparazione di questo nuovo Scarface, diversi sceneggiatori si sono alternati allo script. Tra questi si citano Jonathan Herman, Paul Attanasio e Garth Dunnet-Alcocer. L’ultima versione è a cura di due grandissimi nomi del mondo del cinema. Stiamo parlando dei fratelli Joel ed Ethan Coen autori e registi di titoli memorabili come Il grande Lebowski, Fargo, Non è un paese per vecchi e molti altri ancora.

Non è chiaro a quale versione di Scarface si ispirerà questo remake. Quest’opera infatti nasce come un romanzo, scritto da Armitage Trail, adattato nel 1932 da Howard Hawks e Richard Rosson per raccontale le gesta del gangster Antonio “Tony” Camonte, con Paul Muni nel ruolo.

Circa cinquant’anni più tardi anche Brian De Palma ha affrontato questa storia, cambiandola profondamente. Il regista spostò l’ambientazione da Chicago a Miami e il protagonista diventò Tony Montana. Interpretato da Al Pacino, il film ebbe un successo eccezionale, lasciando un segno profondo sulla cultura pop. Tantissime le scene iconiche di questa versione, che ha influenzato tantissime pellicole, serie TV e videogiochi successive.

Bisognerà anche capire come si incastrerà questo progetto nella fitta schedule di Luca Guadagnino. Attualmente infatti il regista italiano sta lavorando sulla post-produzione della serie HBO We Are Who We Are e ha già in programma un adattamento de Il signore delle mosche e l’atteso seguito del suo Chiamami col tuo nome.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di assistere a questo nuovo remake di Scarface?