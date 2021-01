Trovato lo sceneggiatore per lo Star Wars di Kevin Feige?...

Dopo aver scritto Doctor Strange in the Multiverse of Madness e aver lavorato come scrittore capo e produttore esecutivo della prossima serie Disney + Loki, Michael Waldron sta cercando di rimanere in affari con i Walt Disney Studios. Secondo il portale Deadline Waldron, è stato scelto per scrivere un nuovo film di Star Wars che Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer della Marvel, svilupperà e produrrà per Lucasfilm e Disney. Questa è solo una parte del recente accordo che Waldron ha firmato con gli studi che lo terranno in affari con la Disney per un po’ di tempo. La Disney ha al momento rifiutato di commentare.

Presentato Rogue Squadron all’Investor Day

Oltre a scrivere questo nuovo film di Star Wars, l’accordo dovrebbe anche riportare Waldron in qualche modo per la seconda stagione di Loki. Non solo l’accordo è una rarità negli studi, ma mostra chiaramente quanta fiducia Disney, Marvel e Lucasfilm hanno in Waldron. Questa è la prima notizia sul film Star Wars di Feige da quando si è parlato per la prima volta del progetto nell’autunno del 2019. Lucasfilm ha recentemente annunciato diversi film all’Investor Day della Disney, tra cui Rogue Squadron con Patty Jenkins. Dato che Waldron è appena stato introdotto, non si ha idea di quando questo film entrerà in produzione.

Michael Waldron ha vinto un Emmy ed ha creato e serve come scrittore capo e produttore esecutivo per la prossima serie Loki di Marvel e Disney +. Inoltre sta scrivendo il sequel Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel per Sam Raimi. Ha creato e sta producendo esecutivamente il dramma sul wrestling di Starz Heels. Ha iniziato la sua carriera in Rick and Morty di Adult Swim. Grazie allo show ha vinto un Emmy per il suo lavoro di scrittore e produttore nella quarta stagione.